Riskli yaşlı hastaya genel anestezi olmadan beyin ameliyatı gerçekleştirildi

Operasyonun arka planı:

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bilinç bulanıklığı şikâyetiyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki Mustafa Çat üzerinde yapılan tetkiklerde beynin sağ tarafında kan birikimi tespit edildi. Hastanın aynı anda zatürre rahatsızlığının bulunması, klasik genel anestezi ve solunum cihazına bağlanma süreçlerini yüksek riskli hale getirdi ve tedavi planının yeniden değerlendirilmesini gerektirdi.

Anestezi tercihinde risk odaklı karar:

Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, ameliyatın genel anestezi yerine skalp bloğu ve sedasyon altında yapılmasına karar verildi. Skalpbloğu, baş bölgesindeki ağrı sinirlerinin bölgesel olarak uyuşturulmasını sağlarken sedasyon hastanın kendi solunumunu koruyarak hafif uyku hâline geçirilmesini mümkün kıldı; böylece entübasyon ve ventilasyon riskleri en aza indirildi.

Operasyon sonrası değerlendirme ve ekip vurgusu:

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar operasyonun ardından, hastaların sağlık durumuna en uygun ve güvenli tedavi yöntemlerinin seçilmesinin önemine dikkat çekti. Dündar, kurumda bilimsel ve güncel yaklaşımların desteklenmeye devam edileceğini belirterek, ameliyat ekibinde yer alan Opr. Dr. Musa Sezer, Uzm. Dr. Kadem Koç ile ameliyathane hemşireleri, anestezi teknikerleri ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyat, ileri yaş ve eşlik eden solunum problemi nedeniyle yüksek risk taşıyan hastalarda alternatif anestezi stratejilerinin uygulanabilirliğine dair önemli bir örnek oluşturdu. Başarılı operasyon, benzer vakalarda multidisipliner planlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

HASTA, AİLESİ VE SAĞLIK EKİBİ