Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Riskli yaşlı hastaya genel anestezi olmadan beyin ameliyatı gerçekleştirildi

Ünye Devlet Hastanesi'nde 79 yaşındaki riskli hasta, skalp bloğu ve sedasyonla genel anesteziye gerek kalmadan başarılı beyin kanaması ameliyatı geçirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Riskli yaşlı hastaya genel anestezi olmadan beyin ameliyatı gerçekleştirildi

Operasyonun arka planı:

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bilinç bulanıklığı şikâyetiyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran 79 yaşındaki Mustafa Çat üzerinde yapılan tetkiklerde beynin sağ tarafında kan birikimi tespit edildi. Hastanın aynı anda zatürre rahatsızlığının bulunması, klasik genel anestezi ve solunum cihazına bağlanma süreçlerini yüksek riskli hale getirdi ve tedavi planının yeniden değerlendirilmesini gerektirdi.

Anestezi tercihinde risk odaklı karar:

Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, ameliyatın genel anestezi yerine skalp bloğu ve sedasyon altında yapılmasına karar verildi. Skalpbloğu, baş bölgesindeki ağrı sinirlerinin bölgesel olarak uyuşturulmasını sağlarken sedasyon hastanın kendi solunumunu koruyarak hafif uyku hâline geçirilmesini mümkün kıldı; böylece entübasyon ve ventilasyon riskleri en aza indirildi.

Operasyon sonrası değerlendirme ve ekip vurgusu:

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Dündar operasyonun ardından, hastaların sağlık durumuna en uygun ve güvenli tedavi yöntemlerinin seçilmesinin önemine dikkat çekti. Dündar, kurumda bilimsel ve güncel yaklaşımların desteklenmeye devam edileceğini belirterek, ameliyat ekibinde yer alan Opr. Dr. Musa Sezer, Uzm. Dr. Kadem Koç ile ameliyathane hemşireleri, anestezi teknikerleri ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ünye Devlet Hastanesi'nde ilk kez uygulanan bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyat, ileri yaş ve eşlik eden solunum problemi nedeniyle yüksek risk taşıyan hastalarda alternatif anestezi stratejilerinin uygulanabilirliğine dair önemli bir örnek oluşturdu. Başarılı operasyon, benzer vakalarda multidisipliner planlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

HASTA, AİLESİ VE SAĞLIK EKİBİ

HASTA, AİLESİ VE SAĞLIK EKİBİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıranardı'na yeni soluk: Melikgazi sosyal yaşam merkezi açılışa hazırlanıyor
images

Taksicilerden Menderes başkanvekili Şen'e ziyaret ve iş birliği çağrısı
images

Sıcak havada ilaç kullananlara uzman uyarısı
images

Plaj kavgası iddianamesi: başörtülü kadına yönelik nefret suçlamasıyla 3 yıla ka...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakemlerin ihmali için savcılığa başvuru: Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon soruşturulacak

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı