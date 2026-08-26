Kocasinan’a ikinci fabrika: çevre dostu konkasör tesisi yerel yol altyapısını güçlendiriyor

tesisin amaç ve kapsamı:

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de, 200 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen konkasör (agrega üretim) tesisi, bölgesel yol altyapısına yönelik stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, tesisin hem çevre dostu standartlara uygun olarak tasarlandığını hem de ilçenin uzun vadeli malzeme ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu vurguluyor.

Geçen yıl Gürpınar mevkiinde üretime geçen tesisin, ilçenin en az 20 yıllık yol yapım ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığı belirtiliyor. Tesisin saatte 250 ton, yıllık ise 750 bin ton üretim kapasitesiyle daha hızlı, daha ekonomik ve kaliteli üretim sunması hedefleniyor.

yatırımın finansmanı ve hedeflediği tasarruf:

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yatırımın tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, projenin maliyetinin 70 milyon TL olduğunu açıkladı. Başkan Çolakbayrakdar, göreve başladığı 2015 yılından itibaren asfalt plentinin ve agrega tesisinin kurulumunu hedeflediğini ve bu hedeflerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başkanın vurguladığı ana mesajlardan biri 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olma yönündeki kararlılık oldu. Belediye, kurduğu tesis ve mevcut asfalt plenti ile malzeme temininde dışa bağımlılığı azaltmayı, dolayısıyla uzun vadede önemli bir tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Belediye bünyesindeki üretimle hem maliyetlerin düşürülmesi hem de yol hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

üretim süreçleri ve kalite denetimi:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dünya standartlarında asfalt üretimi için düzenli şekilde numune alıp analizler yapıyor. Tesiste, yol yapımı için gerekli farklı ebatlarda agrega üretimi gerçekleştiriliyor; kalite kontrolleri laboratuvar ortamında sürdürülüyor. Bu sayede daha dayanıklı ve uzun ömürlü kaplama malzemesi elde edilmesi planlanıyor.

Kurulum sürecinde, konkasör tesisinin parçaları Kocaeli'nden 26 tır ile getirilip monte edildi. Başkan Çolakbayrakdar, montaj ekibine teşekkür ederek tesisin, ilçeye sağladığı katkının buna değer olduğunu belirtti.

Enerji tüketimiyle ilgili olarak belediye, mevcut tesislerin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamak için ilave enerji tesisi planladığını açıkladı. Başkanın ifadesine göre, agrega üretim tesisi, asfalt plentine benzer şekilde 6 megabayt enerji harcıyor ve bu nedenle enerji verimliliği ile ilgili yatırımlar gündemde.

Başkan Çolakbayrakdar, bu projeyi Kocasinan’ın ikinci fabrikası olarak nitelendirerek, ilçeyi her yönden ileri taşıma hedefiyle yatırımların süreceğini kaydetti. Belediye yetkilileri, tesisin hizmete alınmasıyla birlikte vatandaşlara daha kaliteli, daha az maliyetli ve hızlı yol hizmeti sunulacağını bildirdi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN, ÇEVREYE DUYARLI VE 200 BİN METREKARE ALANA SAHİP, KAYSERİ’DE TEK, TÜRKİYE’DE İSE ÖRNEK OLAN KONKASÖR TESİSİ DİKKAT ÇEKİYOR. ÜRETİM TESİSİNİN İLÇENİN GELECEĞİNE YÖNELİK BÜYÜK BİR YATIRIM VE KAZANÇ OLDUĞUNU VURGULAYAN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, HER ALANDA "KENDİ KENDİNE YETEBİLEN BİR BELEDİYE" OLMA STANDARTLARINI HER GEÇEN GÜN ARTIRDIKLARINI BELİRTTİ.