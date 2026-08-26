Talas Sporcu Fabrikası'ndan çıkan dokuz yetenek Kayserispor yolunda

Talas Belediyespor altyapısından yetişen ve Talas Sporcu Fabrikası projesi kapsamında eğitim gören dokuz genç futbolcu, gösterdikleri performansın ardından Kayserispor altyapısına transfer olarak kariyerlerinde yeni bir adım attı.

Transfer olan isimler arasında Musab Acar, Celal Taşdemir, Kuzey Durak, Aral Özdemir, Yavuz Hakan Gülmüş, Necati Yılmaz, Uras Öztürk, Ali Mert Akkılıç ve Gürkan As bulunuyor. Genç oyuncular bundan sonra Kayserispor altyapısında hazırlıklarını sürdürecekler.

transfer töreni ve yöneticilerin açıklamaları:

Transferin ardından genç futbolcular, Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve teknik heyet ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Başkan Yalçın, altyapıdan çıkan bu oyuncuların daha büyük hedeflere yelken açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek futbolcuları kutladı.

Başkan Yalçın, "Talas Sporcu Fabrikasında başarı hikâyeleri devam ediyor. Talas Belediyespor altyapımızdan yetişen 9 evladımızın Kayserispor’a transfer olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Genç oyuncularımızı tebrik ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum," sözleriyle süreci değerlendirdi.

altyapı çalışmaları ve proje modeli:

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sporcu Fabrikası" modeli, çocuk ve gençlere ücretsiz spor imkânı sunarak yetenekleri erken yaşta keşfetmeyi ve lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Talas Belediyespor yönetimi, altyapıda yalnızca sportif gelişime değil, disiplin, takım ruhu ve özgüven kazandırmaya da önem verdiklerini vurguladı.

Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, ziyarette Başkan Yalçın’a altyapıya verdikleri destek için teşekkür ederek, bu transferlerin altyapı çalışmalarının somut bir sonucu olduğunu belirtti ve gençlere olan güvenlerini yineledi.

Bu transferlerle birlikte Talas Sporcu Fabrikası'ndan profesyonel takımlara giden sporcu sayısı 30 oldu. Bugüne kadar Kayserispor ve Erciyes FK'nin yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplere de oyuncu kazandıran proje, bölge gençleri için önemli bir kariyer kapısı oluşturmaya devam ediyor.

Gençlerin Kayserispor formasıyla elde edecekleri başarıların, Talas altyapısından yetişen yeni nesil oyuncular için güçlü bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

TALAS BELEDİYESPOR ALTYAPISINDAN YETİŞEN 9 GENÇ YETENEK KAYSERİSPOR’A TRANSFER OLDU.