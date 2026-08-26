Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Bayburt’un Kemertaş köyünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince saha çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, hazineye ait taşınmazların mevcut durumunu yerinde inceleyerek değerlendirdi.

Saha incelemelerinin kapsamı:

Çalışma sırasında ekipler, taşınmazların sınırlarını kontrol etti ve alandaki mevcut kullanım biçimlerini tespit etti. Aynı zamanda köy sakinlerinden gelen talepler dinlendi ve söz konusu hususlar yerinde değerlendirildi.

Amaç ve yürütülen çalışmalar:

Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmasının temel hedefi, kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ile mevzuata uygunluğunun sağlanması olarak belirtildi. Yapılan tespitlerin, ilerleyen süreçte izlenecek işlemler için rehberlik edeceği kaydedildi.

Yerinde yapılan değerlendirmeler, taşınmazlara ilişkin sınır uyuşmazlıklarının giderilmesine ve kullanımın düzenlenmesine yönelik adımların planlanmasına olanak tanıyacak nitelikte olduğu aktarıldı.

BAYBURT’TA HAZİNE TAŞINMAZLARINA YÖNELİK ARAZİ ÇALIŞMASI YAPILDI