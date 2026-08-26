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Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Kemertaş köyünde Milli Emlak ekipleri hazine taşınmazlarını yerinde inceleyerek sınır ve kullanım tespitleri yaptı, vatandaş taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Kemertaş’ta kamu arazileri sınırları ve kullanımı yerinde değerlendirildi

Bayburt’un Kemertaş köyünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince saha çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, hazineye ait taşınmazların mevcut durumunu yerinde inceleyerek değerlendirdi.

Saha incelemelerinin kapsamı:

Çalışma sırasında ekipler, taşınmazların sınırlarını kontrol etti ve alandaki mevcut kullanım biçimlerini tespit etti. Aynı zamanda köy sakinlerinden gelen talepler dinlendi ve söz konusu hususlar yerinde değerlendirildi.

Amaç ve yürütülen çalışmalar:

Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışmasının temel hedefi, kamu taşınmazlarının etkin ve verimli kullanılması ile mevzuata uygunluğunun sağlanması olarak belirtildi. Yapılan tespitlerin, ilerleyen süreçte izlenecek işlemler için rehberlik edeceği kaydedildi.

Yerinde yapılan değerlendirmeler, taşınmazlara ilişkin sınır uyuşmazlıklarının giderilmesine ve kullanımın düzenlenmesine yönelik adımların planlanmasına olanak tanıyacak nitelikte olduğu aktarıldı.

BAYBURT’TA HAZİNE TAŞINMAZLARINA YÖNELİK ARAZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

BAYBURT’TA HAZİNE TAŞINMAZLARINA YÖNELİK ARAZİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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