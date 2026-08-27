Büyükkılıç'tan Bedesten katlı otoparkı'na inceleme: çatı çalışmaları tamamlandı, düzenleme talimatı verildi

İnceleme: bedesten katlı otoparkı'ndaki tamamlanan çalışmalar değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bedesten Katlı Otoparkı’nı ziyaret ederek çatıda gerçekleştirilen onarım ve membran kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, tamamlanan işlerin hizmete alınması ve otoparkta gerekebilecek ek müdahaleler ele alındı.

çalışmaların kapsamı ve yürütücü birim:

İncelemeye ilişkin bilgilendirmeyi, Belediye iştiraki olan İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesindeki Teknik Bakım ve Onarım Birimi verdi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çatının onarımı ve membran kaplama çalışmaları kısa sürede tamamlanarak otoparkın kullanımına açıldı.

saha değerlendirmesi ve planlanan düzenlemeler:

Başkan Büyükkılıç, otoparkın mevcut durumunu ve ileri dönemde yapılması planlanan hizmetleri İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç ile görüştü. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulan düzenlemeler ekiplerle birlikte değerlendirildi ve uygulama için talimatlar verildi.

Saha ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Vedat Kılıç de katıldı. Ekipler, yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyerek sonraki aşamalar için notlar aldı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında Bedesten Katlı Otoparkı çevresindeki esnafla da bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti ve bölge esnafına hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde kent genelinde kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla mevcut tesislerin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını planlı şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BEDESTEN KATLI OTOPARKI’NDA TAMAMLANAN ÇATI ONARIMI VE MEMBRAN KAPLAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK, OTOPARKTA YAPILMASI PLANLANAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DA TALİMAT VERDİ.