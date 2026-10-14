Büyüklerin yanında duran belediye: İlkadım'da vefa ve aktif yaşam hizmetleri

ilkadım’da yaşlılara yönelik hizmetler:

İlkadım Belediyesi, ilçedeki yaş almış bireylerin sosyal hayata daha aktif katılmaları ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı hizmetler yürütüyor. Aktif Yaşam Merkezi, Huzur Konağı ve Ata Ocağı başta olmak üzere hazırlanan projeler, belediyeye olan güveni pekiştirmiş durumda. Yerel yönetim, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaçlara yönelik düzenli programlar ve destek hizmetleri sunuyor.

merkezlerin sunduğu hizmetler:

Aktif Yaşam Merkezi'nde büyüklerin fiziksel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler planlanıyor; Huzur Konağı ise sosyalleşme ve yaşam kalitesini artırma odaklı programlar barındırıyor. İlkadım Belediyesi yetkilileri, bu mekanların yaş almış bireyleri yalnızlıktan uzaklaştırdığını ve günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtiyor.

başkan kurnaz'ın vurguları:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz konuya dair şunları söyledi: "Geçmiş ve gelecek arasındaki en önemli köprü olan değerli büyüklerimizin daima yanındayız. İlkadım’da yaş almış değerli büyüklerimizin yalnız olmadıklarını göstermek ve değerli olduklarını hissetmeleri için çalışma, hizmet ve projelerimiz devam ediyor. Göreve gelmemizin akabinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmamız olan Aktif Yaşam Merkezi ve Huzur Konağı projelerimizi hayata geçirdik. Aktif Yaşam Merkezi’nde büyüklerimizin tepeden tırnağa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Huzur Konağı’nda ise yaş almış büyüklerimizin sosyalleşmelerine, vakitlerini daha kaliteli geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Ata Ocağı ise yaş almış bireylerimize yönelik hizmetlerine devam ediyor. Büyüklerimizin hayat tecrübelerinden faydalanmak, ihtiyaçlarını gözetmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur. İlkadım Belediyesi olarak yaş almış bireylerimizin yanında olmayı, taleplerine duyarlılıkla yaklaşmayı ve sosyal hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarını destekliyor ve önemsiyoruz. Büyüklerimize gösterdiğimiz saygı ve vefa, toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden biridir. İlkadım’da her yaş grubunun ihtiyaçlarını gözeten bir hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

İlçede yürütülen çalışmalar, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi ve yaş almış bireylerin toplum içindeki rollerini görünür kılmayı amaçlıyor.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ (ORTADA) VE YAŞLI BİREYLER