Lpg ile güçlenen enerji güvenliği ve Türkiye'nin rolü

Bayraktar'ın açılış konuşması ve küresel bağlam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından 12-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Likit Gaz Haftası’nın açılış programında enerji güvenliğini ön plana çıkaran bir değerlendirme yaptı. İstanbul Kongre Merkezi’ndeki konuşmasında Bayraktar, son yıllarda pandemi, tedarik zinciri kesintileri, ticaret gerilimleri, jeopolitik sorunlar ve silahlı çatışmalar gibi birbiri ardına gelen krizlerin enerji alanında yeni belirsizlikler yarattığını ifade etti. Ayrıca, Dünya Petrol Kongresi için gittiği Riyad’da uçağının iniş öncesi havaalanına yönelik füze saldırısını da hatırlatarak, bunun normalleşmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, konuşmasında enerji güvenliğinin "temel bir ulusal güvenlik önceliği" olduğuna dikkat çekti ve vatandaşlara güvenilir, uygun fiyatlı enerji sağlanmasının artan zorluklarla karşılaştığını belirtti. Bu durum karşısında dayanıklı enerji sistemleri ve pazarların farklı ihtiyaçlarını gözeten esnek, dengeli politikaların gerekliliğini öne sürdü. Bayraktar, bu politikaların merkezine çeşitlendirme stratejisinin yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin lpg pazarındaki konumu:

Bayraktar, Türkiye’nin LPG pazarının uluslararası ölçekteki gücüne dair somut veriler paylaştı. Buna göre, "Geçen yıl itibarıyla, toplam LPG tüketiminde Avrupa’da ikinci sırada yer aldık." Ayrıca Türkiye, dünya genelinde ikinci en büyük otogaz tüketicisi ve otogaz istasyonları ile LPG’yle çalışan araç sayısı bakımından birinci sırada bulunuyor. Bakanın verdiği sayılara göre Türkiye’de yaklaşık 10 bin otogaz istasyonu ve 5,2 milyon LPG’yle çalışan araç bulunmakta; bu araç sayısı, kayıtlı araç filomuzun yaklaşık %30’unu oluşturuyor.

Bayraktar bu verileri, Türkiye pazarının olgunluğunu ve altyapı kapasitesinin gücünü gösteren kanıtlar olarak sundu. Ayrıca Türk LPG şirketlerinin uluslararası alanda başarıyla genişleyerek deneyim ve uzmanlık taşıdığını belirterek, sektörün ticari başarısının ötesinde küresel enerji erişimi sorunlarına çözüm sunma potansiyelini vurguladı.

Temiz pişirme ve küresel enerji erişimi:

Bakan konuşmasında temiz pişirmenin önemine özel vurgu yaptı. Teknolojik ilerlemelere rağmen, dünya çapında yaklaşık iki milyar insanın hâlâ temiz pişirme imkânından yoksun olduğuna dikkat çekti ve bunun halk sağlığı, çevre ve ekonomik kalkınma sorunlarına yol açtığını söyledi. Bayraktar, LPG’nin esnekliği, taşınabilirliği ve erişilebilirliği sayesinde, özellikle elektrik ve doğal gaz altyapısının sınırlı olduğu topluluklarda temiz ve pratik bir alternatif sunduğunu belirtti.

Türkiye’nin kapsamlı doğal gaz dağıtım ağı geliştirmiş olmasının önemine işaret eden Bayraktar, birçok ülkede benzer altyapıların bulunmadığını hatırlattı. Bu bağlamda LPG; acil durumlar, doğal afetler ve altyapı eksikliği olan bölgeler için pratik bir enerji çözümü olarak öne çıkıyor. Temiz pişirme uygulamalarının yaygınlaşması için ise uygun fiyatlı tedarik, güvenli ekipman, güvenilir dağıtım ağları ve hükümetler, sanayi ile uluslararası kurumlar arasında işbirliği gerektiğini vurguladı. Bayraktar, temiz pişirmeyi Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek COP31’in küresel gündemine taşımayı planladıklarını açıkladı.

Bayraktar ayrıca, LPG’nin yalnızca pişirme için değil; ulaşım, ısıtma ve endüstriyel uygulamalarda da önemli faydalar sağladığını, taşınabilirliği ve sınırlı altyapı gereksinimleri nedeniyle acil durumlarda değer kazandığını söyledi.

Geleceğin öncelikleri ve uluslararası işbirliği:

Bakan, küresel LPG endüstrisinin geleceği için üç öncelik belirledi: tedarik zinciri dayanıklılığını güçlendirmek, temiz pişirme ve modern enerji altyapısından yoksun topluluklar için erişimi genişletmek ve verimlilik, güvenlik ile düşük karbonlu çözümlere yatırım yapmak. Bu hedeflere ulaşmak için uluslararası ortaklıkların önemine değinen Bayraktar, Likit Gaz Haftası’nın yeni ortaklıklar kurmak ve ortak hedefleri somut sonuçlara dönüştürmek için bir platform sunduğunu belirtti.

Konuşmasını, enerjinin geleceğinin tek bir yakıta veya teknolojiye bağlı olmayacağı; farklı ihtiyaçlara göre çözümler kombinasyonunun gerekeceği ve LPG’nin bu değişen enerji manzarasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği mesajıyla sonlandırdı.

Bakan Bayraktar: "Günümüzde Türkiye, dünyanın en büyük ve en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahiptir"