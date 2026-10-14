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Konaklı'da içme suyu hattı 2 bin 700 metre yenilenerek modernize edildi

Batman İl Özel İdaresi, Kozluk ilçesi Konaklı köyünde 2 bin 700 metre 63 milimetre çapında HDPE 100 boru döşeyerek içme suyu şebekesini yeniledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Konaklı'da içme suyu hattı 2 bin 700 metre yenilenerek modernize edildi

Konaklı'da içme suyu hattı 2 bin 700 metre yenilenerek modernize edildi

Batman İl Özel İdaresi, kırsal altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kozluk ilçesine bağlı Konaklı köyünde içme suyu şebekesi yenileme ve onarım çalışmaları tamamlandı.

yapılan çalışmalar:

Proje kapsamında, eskiyen ve ihtiyaca cevap vermekte zorlanan su hattı tamamen yenilendi. Köyde toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi döşendi. Yenileme işlerinde dayanıklılığıyla öne çıkan 63 milimetre çapında HDPE 100 tipi borular kullanıldı. Bu adımla Konaklı köyünün içme suyu altyapısı daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturuldu.

yetkili açıklamaları:

Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, yapılan çalışmalarla Konaklı köyü sakinlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştuğunu belirtti. Özer, kırsal bölgelerde altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların il genelinde devam edeceğini ifade etti.

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ, KIRSAL BÖLGELERDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, KOZLUK...

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ, KIRSAL BÖLGELERDE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, KOZLUK İLÇESİNE BAĞLI KONAKLI KÖYÜNDE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLEME VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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