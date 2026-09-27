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Büyükşehir'den Kemerli üreticilere ceviz hasadında zaman kazandıran makine desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer'in kırsal mahallelerine ceviz soyma makineleri gönderdi; üreticilerin iş yükünü hafifletip hasadı hızlandırdı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Büyükşehir'den Kemerli üreticilere ceviz hasadında zaman kazandıran makine desteği

Büyükşehir ceviz hasadına makine desteği sağlıyor:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ceviz hasadının başlamasıyla birlikte talep eden mahallelere ceviz soyma makinesi gönderiyor. Uygulama kapsamında Kemer ilçesinin kırsal mahallelerinde bulunan üreticiler, gelen makineler sayesinde hasat sürecinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladı.

Hibe desteği ve hedeflenen fayda:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen destek programı, yerelden kalkınma hedefleriyle paralel olarak tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelere hibe makine desteği sunuyor. Belediyenin amacı, küçük üreticilerin geleneksel yöntemlerle uğradığı zaman ve emek kaybını azaltmak ve üretimi daha verimli hale getirmek.

Üreticilerin görüşleri ve uygulamanın etkileri:

Kemerli üreticiler, geleneksel soyma yöntemlerinde ellerin kararması ve uzun süren iş gücü gereksiniminin en büyük sıkıntı olduğunu belirtiyor. Üreticiler, makinenin cevizlerin dış kabuklarını kısa sürede ve zahmetsizce temizlediğini, hasat sonrası işleme süreçlerinin hızlandığını ifade ederek, bu desteğin üretim maliyetlerini ve iş gücünü düşürdüğünü vurguladı.

Belediyenin makine desteği, kırsal mahallelerdeki üreticiler tarafından yoğun ilgi görürken, uygulama bölgesel tarımın sürdürülebilirliği ve küçük işletmelerin rekabet gücü açısından da olumlu karşılandı. Üreticiler, toplayıp getirdikleri cevizlerin makineden çıktıktan sonra daha kısa sürede pazara hazır hale geldiğini belirtti ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CEVİZ HASADININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TALEPTE BULUNAN MAHALLELERE...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CEVİZ HASADININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TALEPTE BULUNAN MAHALLELERE CEVİZ SOYMA MAKİNESİ GÖNDERİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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