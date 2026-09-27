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Muğla ihracatta Ege'yi taşıyan şehir oldu

Muğla, 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ihracatını yüzde 13,61 artırarak 1 milyar 15 milyon 9 bin doları aştı; su ürünleri, narenciye ve madencilik ekonomiye güçlü katkı sağladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muğla ihracatta Ege'yi taşıyan şehir oldu

Muğla'nın ihracat performansı:

Muğla, 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatını önemli oranda artırarak Ege Bölgesi'nde öne çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre il, 2025'in aynı döneminde gerçekleştirdiği 894,2 milyon dolarlık ihracatı, 2026'nın ilk 8 ayında 1 milyar 15 milyon 9 bin dolar seviyesine taşıdı. Bu artış, yaklaşık 120,7 milyon dolarlık ek gelir anlamına geliyor.

Ağustos ayında da Muğla’nın ihracatı yüzde 15 yükselerek 127,2 milyon dolar'a ulaştı. Ocak-Ağustos dönemindeki yüzde 13,61lik artış, Muğla'yı Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il konumuna getirdi.

Sektörlerin katkısı:

Artışta su ürünleri, narenciye, madencilik ile örtü altı ve örtü üstü sebze üretiminin belirleyici rol oynadığı görülüyor. Bu sektörlerin çeşitliliği ve ihracata sağladığı gelir, ilin toplam satışlarını yukarı çekti. Özellikle su ürünleri ve örtü altı üretimindeki katma değer, Muğla ekonomisine doğrudan katkı sağladı.

Bölgesel tablo ve uyarılar:

Ege Bölgesi genelinde Ocak-Ağustos döneminde toplam ihracat 29,2 milyar dolar olarak kaydedildi; Ağustos ayında bölgenin ihracatı 3,6 milyar dolar oldu. Muğla'yı yüzde 13,15 ile Uşak, yüzde 12,48 ile Denizli ve yüzde 12,35 ile Balıkesir izledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, artışın memnuniyet verici olduğunu ancak küresel ticarette rekabetin zorlaştığı bir dönemde hızın daha da artırılması gerektiğini vurguladı. Öztürk, "Ağustos ayında da 3,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Özellikle Denizli, Balıkesir, Muğla ve Uşak’ın ihracat artışları bölge açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Ancak ihracatımızı daha yüksek bir ivmeyle artırmamız gerekiyor. İhracatçımızın küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için üretim maliyetleri, finansmana erişim ve enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengenin korunması büyük önem taşıyor" dedi.

Öztürk ayrıca, "Hedefimiz yalnızca ihracat rakamını artırmak değil, Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerini yükseltecek bir ihracat yapısına katkı sağlamak. Ege Bölgesi olarak ihracatımızı 50 milyar dolara çıkaracak potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın ihracatındaki yükseliş, ilin ekonomik canlılığına ve bölge ihracatına olumlu katkı sağlarken, sürdürülebilir bir büyüme için maliyet yönetimi ve finansmana erişim konularının önemini bir kez daha ortaya koydu.

SU ÜRÜNLERİ, NARENCİYE, MADENCİLİK, ÖRTÜ ALTI VE ÖRTÜ ÜSTÜ SEBZE ÜRETİMİ GİBİ SEKTÖRLERİN...

SU ÜRÜNLERİ, NARENCİYE, MADENCİLİK, ÖRTÜ ALTI VE ÖRTÜ ÜSTÜ SEBZE ÜRETİMİ GİBİ SEKTÖRLERİN EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADIĞI MUĞLA, 2026 YILININ OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE İHRACATINI YÜZDE 13,61 ARTIRARAK 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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