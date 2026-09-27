İlkadım'da borçsuz yönetim: milletin kaynağı millete hizmet olarak dönüyor

Belediye kaynakları borçlanmaya gitmeden hizmete dönüyor:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyenin mali kaynaklarını planlı ve kararlı bir yönetim anlayışıyla kullandıklarını vurguladı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurnaz, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek bütçeyi öncelikli hizmet alanlarına yönlendirdiklerini söyledi.

Kurnaz, belediye bütçesinin etkin, verimli ve tasarruf odaklı yönetildiğini belirterek, 'Hizmet üretirken mali disiplinimizden taviz vermiyoruz. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde, milletimizin emanet ettiği kaynakları korumak ve bu kaynakları yine milletimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak var. Borçlanmadan, planlı ve kararlı bir yönetim anlayışıyla belediyemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanıyor, milletimizin parasını yine milletimize hizmet olarak kazandırıyoruz' ifadelerini kullandı.

mahalle ziyaretleri ve yerinde dinleme:

Başkan Kurnaz, Kazım Karabekir Mahallesi ziyaretinde Mahalle Muhtarı Yakup Demir ile mahalle sakinlerinin görüşlerini dinledi. İlçe genelinde 61 mahallede hemşehrilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Kurnaz, yatırım ve hizmet planlarını bu geri bildirimlere göre şekillendirdiklerini aktardı.

tasarruf ve verimlilik önceliklerinin uygulaması:

Kurnaz, 'İlkadım'ı geleceğe hazırlarken günü kurtarma amacında değiliz. Geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz' diyerek kaynakları doğru kullanma, gereksiz harcamaları engelleme ve imkanları yaşam kalitesini artıracak projelere yönlendirme önceliklerini anlattı. 61 mahalle vurgusu ile yerel hizmetlerin kapsayıcılığına dikkat çekti.

Programda Başkan Kurnaz'a İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Davut Yolaydın, Çetin Topsakal ve Özkan Şener, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, AK Parti İlkadım İlçe Başkan Vekili Halil İbrahim Kurtoğlu, AK Parti Kazımkarabekir Mahallesi Başkanı Nuh Can ile Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Güven, Mustafa Karaduman ve Muharrem Soylu eşlik etti. Kurnaz, planlı, kararlı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla İlkadım'ın her noktasına hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ