Buzlu kokteyllerle serinleyen hayvanlar Gaziantep'te ilgi odağı oldu

Türkiye genelinde rekor sıcakların yaşandığı günlerde, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı sıcakla mücadelede farklı uygulamalara başvurdu. Parkta hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte hayvanların serinlemesi için hem yapısal önlemler hem de beslenme düzenlemeleri devreye sokuldu.

serinletme yöntemleri:

Parkta yırtıcılar için özel havuzlar tasarlanırken, beslenme yoluyla serinletme uygulamaları da dikkat çekiyor. Ayılar için hazırlanan kokteyllere dondurulmuş karpuz, kavun, şeftali ve kiraz gibi mevsim meyveleri konuluyor; aslan, kaplan, jaguar ve sırtlan gibi etoburlar ise derin dondurucuda dondurulan tavuk etleri gibi buzlu etlerle serinletiliyor. Filler, zebralar ve develer ise kurulan fıskiyeler veya hortumlarla belirli saatlerde ıslatılarak rahatlatılıyor, bu anlar ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler uygulamayı anlatarak, "Burası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkımız. Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın üçüncü dünyanın da dördüncü doğal yaşam parkı. Havaların Gaziantep’te ve ülke genelinde sıcak gitmesi sebebiyle de hayvanların serinlemeleri için özel havuzlar dizayn etmiş durumdayız. Hayvanlar sıcak havalarda havuzlara gidiyorlar. Bunun yanında serinlemeleri için ayılara meyve kokteylleri, aslanlara kaplanlara, jaguar gibi ve sırtlanlar gibi hayvanlara da buzlu et kokteylleri veriyoruz. Bu etleri, tavuk etlerini özellikle derin dondurucuda dondurduktan sonra serinlemeleri için serinleme havuzlarına atıyoruz. Orada hayvanları yiyerek serinliyorlar. Ayılar da aynı zamanda meyve kokteylerine havuzlarına atıyoruz. Bunun içerisinde mevsimsel olarak karpuz, kavun, şeftali ve kiraz gibi meyveler yer alıyor. Hem yiyorlar hem de serinliyorlar" dedi.

ziyaretçi ilgisi ve ekonomik etkiler:

Uygulamalar sadece hayvan refahına katkı sağlamıyor; ziyaretçi ilgisini artırıyor. Özsöyler, "Doğal Yaşam Parkımızı ilk sekiz ayda 4 milyon 350 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın sonuna kadar 6 milyon kişiyi hedefliyoruz. Özellikle çevre illerden çok fazla ziyaretçi geliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni görmek için. Bu Gaziantep’in ekonomisine de büyük katkıda bulunuyor. İnsanlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne geldikten sonra da şehirde alışveriş yapıyorlar. Marketten alışveriş yapıyor, yemek yiyor. Bu da Gaziantep’in ekonomisine büyük katkıda bulunmuş oluyor" şeklinde parkın ziyaretçi sayısı ve ekonomik katkılarına değindi.

Ziyaretçilerden Muhammed Rıdvan Karakan ise deneyimini aktararak, "Çocuklarımı gezdirmeye geldim. Biraz sıcak ama eğleniyoruz. Burada ilk olarak balık bölgesine geçtik. Sonra maymunlara baktık. Şimdi de buradan aşağı doğru gidiyoruz. Valla oğlumla ilk gelişim. Kızımla ise 20 defa geldik. O hayvan delisi biraz. O yüzden hayvan almak için evi de değiştirebiliriz. Öyle bir durumumuz var. İlk defa buzlu kokteyl ile hayvan serinletilirken gördüm. Gerçekten çok mutlu görünüyorlar. Ben tahmin etmiyordum ayıların böyle buzlu meyve yiyeceğini ama hakikaten keyifli görünüyorlar" dedi, parkta gözlenen bu pratik çözümlerin ziyaretçiler tarafından olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

Park yetkilileri, yaz boyunca bu uygulamaların sürdürüleceğini ve hayvanların sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtiyor.

SICAKTAN BUNALAN HAYVANLAR BUZLU KOKTEYL İLE SERİNLİYOR