Adıyaman'da duyarlı müdahale: yavru ve yaralı yaban hayvanları koruma altına alındı

Adıyaman'da yaban hayvanlarına müdahale:

Adıyaman'da, 1 hafta içinde vatandaşlar tarafından yavru ve yaralı halde bulunan yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Müdahale ve bakım süreçleri:

Vatandaşların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, farklı noktalarda tespit edilen hayvanları alarak gerekli ilk müdahaleyi yaptı ve nakillerini gerçekleştirdi. Veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrolleri sonrası hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başlatıldı.

Geri bırakma planı ve çağrı:

Yetkililer, tedavi ve rehabilitasyon tamamlandıktan sonra hayvanların yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını bildirdi. DKMP Müdürlüğü, duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek yaralı veya yardıma muhtaç yaban hayvanlarıyla karşılaşılması halinde en kısa sürede yetkililere bilgi verilmesini istedi.

ADIYAMAN'DA 1 HAFTA İÇERİSİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAVRU VE YARALI HALDE BULUNAN YABAN HAYVANLARI, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.