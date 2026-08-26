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Mahalleye geri dönen Necmettin Erbakan parkında çocukların hayali saha oldu

Adıyaman Kayalık Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Parkı deprem sonrası yenilenip açıldı; çocukların talebi üzerine 20x10 metre mini futbol sahası yapıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahalleye geri dönen Necmettin Erbakan parkında çocukların hayali saha oldu

parkta yapılan düzenlemeler:

Adıyaman Kayalık Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Parkı, 6 Şubat depremleri sırasında gördüğü hasarın ardından kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla yeniden düzenlendi. Çalışmalar kapsamında çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletleri yenilendi, yeşil alanlarda düzenleme yapıldı, sulama altyapısı modernize edildi ve park çevresindeki demir korkuluklar yenilendi.

çocukların talebi sahaya dönüştü:

Yaklaşık iki ay önce mahallede çocuklarla yapılan görüşmede iletilen talep doğrultusunda park içine yaklaşık 20x10 metre ölçülerinde mini futbol sahası yapıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra çocuklar yeni sahada ilk maçlarını oynadı ve park, yapılan düzenlemelerle mahalle sakinlerinin kullanımına yeniden açıldı.

başkanın değerlendirmesi:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocukların taleplerinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Yaklaşık iki ay önce Kayalık Mahallemizde çocuklarımızla bir araya geldiğimizde bizden futbol oynayabilecekleri bir saha istemişlerdi. Onlara söz vermiştik. Bugün o sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Depremde ciddi hasar gören Necmettin Erbakan Parkımızı da baştan sona yenileyerek mahallemize yeniden kazandırdık. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için yapılan bütün çalışmaların en güzel karşılığıdır" diye konuştu.

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN NECMETTİN ERBAKAN PARKI YENİLENİRKEN, ÇOCUKLARIN...

ADIYAMAN’DA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN NECMETTİN ERBAKAN PARKI YENİLENİRKEN, ÇOCUKLARIN TALEBİ ÜZERİNE PARKA MİNİ FUTBOL SAHASI YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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