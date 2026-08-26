Esenköy'de kayıkçı ile martıların insanı gülümseten paylaşımı

Esenköy limanından başlayan gün: elden balık paylaşımı

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde amatör balıkçı Sinan Karagöz, küçük kayığıyla sabah ve akşam vakitlerinde tuttuğu istavritlerin bir bölümünü martılara verdi. Karagöz, Esenköy Limanı'ndan denize açıldıktan sonra kayığının etrafını saran kuşlara balıkları elinden uzatarak yedirdi.

görüntülerin ayrıntıları:

Kayıtlarda, Karagöz'ün elinden balıkları alan martıların kayığı takip ettiği, balıkların doğrudan ellerle verildiği anlar net biçimde görülüyor. Bu sahneler, bölgeden kayda geçen görüntülere yansırken izleyenlere samimi kareler sundu.

balıkçı ile martılar arasındaki ilişki:

Martıların kayığı takip etmesi ve Karagöz'ün onlara yaklaşarak beslemesi, aralarında sıkışmış bir alışkanlık olduğunu gösteriyor. Sinan Karagöz'ün elinden istavritleri alırken kuşların tereddüt göstermemesi, karşılıklı bir güvene işaret ediyor.

Bu paylaşımlar, Esenköy kıyılarında amatör balıkçılığın günlük ritmini ve deniz canlılarıyla kurulan yakınlığı gözler önüne seriyor.

KARAGÖZ'ÜN MARTILARLA KURDUĞU DOSTLUK İSE KAMERALARA YANSIDI.