Adıyaman'da yaban hayatı için av denetimleri yoğunlaştı

Denetimlerin kapsamı:

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında öncelikle avcıların kimlik ve avcılık belgeleri ile yürüttükleri avlanma faaliyetleri kontrol edildi.

Ekiplerin uygulamaları:

Ekipler, saha kontrollerinde avlanma yöntemlerinin ve uygulamaların ilgili mevzuata uygunluğunu titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık olup olmadığı değerlendirildi ve denetim faaliyetleri kayıt altına alındı.

Amaç ve süreç:

Gerçekleştirilen kontrollerin amacı, doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, avcıların mevzuata uygun hareket etmelerinin doğal dengenin korunması açısından önem taşıdığını vurguladı.

ADIYAMAN’DA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.