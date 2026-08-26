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Kırsal mahalle yollarında tarsus belediyesi'nden kapsamlı onarım atağı

Tarsus Belediyesi, İncirgediği, Olukkoyağı ve İnköy'de bypass serimi, reglaj ve tesviye çalışmalarıyla kırsal mahallelerin ulaşımını iyileştiriyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal mahalle yollarında tarsus belediyesi'nden kapsamlı onarım atağı

Tarsus Belediyesi kırsal mahallerde yol ağını güçlendiriyor

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla sürdürülen yol bakım ve düzenleme çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Çalışmalar, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda planlanarak farklı güzergahlarda eş zamanlı uygulamalarla hayata geçiriliyor.

İncirgediği'nde kapsamlı bakım:

İncirgediği Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda 58 kamyon bypass malzeme kullanılarak 2 bin 600 metrelik yolun bakım ve onarımı tamamlandı. Aynı alanda yüzey düzenlemesi için 17 bin 800 metrelik alanda reglaj ve tesviye uygulaması yapıldı; böylece yol hattının dayanıklılığı ve konforu artırıldı.

Olukkoyağı ve İnköy'de sürdürülen uygulamalar:

Olukkoyağı Mahallesi'nde ekipler, 16 kamyon bypass malzeme ile 300 metrelik güzergahtaki bakım ve onarım çalışmalarını bitirdi. Bunun yanında 2 bin 500 metrelik bölümde reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi.

İnköy Mahallesi'nde ise 26 kamyon bypass malzemeyle 780 metrelik yolun bakım ve onarımı yapıldı. Mahalle genelinde ayrıca 3 bin 800 metrelik güzergahta reglaj ve tesviye çalışmaları tamamlandı, yol yüzeyleri eşitlendi ve güvenliği arttırıldı.

Tarsus Belediyesi, saha ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda programlı bir biçimde çalışmaları sürdüreceklerini bildiriyor. Yapılan müdahaleler, kırsal mahalle sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırmayı ve yol altyapısının ömrünü uzatmayı hedefliyor.

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA YOL BAKIM VE...

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA YOL BAKIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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