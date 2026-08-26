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Sivas'ta ayçiçeği atağı: üretim bir yılda yüzde 109 yükseldi

Cumhurbaşkanı çağrısıyla Sivas'ta ayçiçeği ekimi hızlı büyüdü; 2025-2026'da ekim alanı ve üretim önemli oranda arttı, çiftçiler için ek gelir sağladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sivas'ta ayçiçeği atağı: üretim bir yılda yüzde 109 yükseldi

Sivas'ta ekim alanı hızla genişledi

Pandemi döneminde ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çiftçilere yönelttiği ekim çağrısı Sivas’ta karşılık buldu. Haberlerde yer alan verilere göre Sivas’ta ayçiçeği üretimi geçen yıla göre yüzde 109 arttı; ekim alanı 2025'te toplam 98 bin dönüm iken 2026'da 190 bin dönüme yükseldi.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak anılan kentte, toprak ve iklim koşullarına uygunluğu nedeniyle hububatın yanında ayçiçeği alternatif ürün olarak yaygınlaşıyor. Çiftçiler hem yağlık hem de çerezlik ayçiçeği için alan genişletirken, iklimin elverişli seyretmesi halinde önemli miktarda ürün bekleniyor.

Ekim dağılımı ve verim beklentileri:

Resmi açıklamalara göre 2025 yılında yağlık ayçiçeği için yaklaşık 75 bin dönüm, çerezlik ayçiçeği için 23 bin dönüm alan ekilmişti. 2026'da yağlık alan 100 bin dönüme, çerezlik alan ise 90 bin dönüme ulaştı. İklim şartlarının olumlu seyretmesi hâlinde yağlık ayçiçeğinde 16 bin ton, çerezlikte 19 bin ton ürün hasadı bekleniyor.

Sivas’ta ekim alanlarının bu düzeye gelmesi, hem üretim çeşitliliğini artırıyor hem de yerel ekonomiye yeni gelir kapıları açıyor. Ancak ilave yağışların ekim ve verim üzerinde sınırlayıcı etkileri olduğu da yetkililer tarafından belirtiliyor.

Ziraat Odası Başkanı’nın değerlendirmesi:

Hacı Çetindağ, süreci değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "2020’de yaşanan pandemi sonrası ülkemizde ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar çıkmıştı. Bu sıkıntıların ardından hem Cumhurbaşkanımızın hem de Tarım Bakanımızın çiftçilerimize ekim yapması için çağrıları olmuştu. Biz de Sivas çiftçisi olarak bu duruma duyarsız kalmadık. Sivas’ta hiç ekilmeyen, çok yabancı bir ürün, ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekildi. Güzel sonuçlarda alınmaya başladı. İnşallah bundan sonra da yağlık ve çerezlik ekimi artarak devam edecek."

Çetindağ sözlerine sayı vererek devam etti: "2025 yılında yaklaşık 75 bin dönümde yağlık ayçiçeği ekilmişti, şu an da 100 bin dönüme çıktı. Çerezlikte 2025 yılında 23 bin dönüm alan ekilirken bu rakam 2026’da 90 bine çıktı. Geçtiğimiz yıl 75 bin dönümde yaklaşık 11 bin 900 ton civarında ayçiçeği alınmıştı ama şu an yaklaşık 16 bin ton yağlık ayçiçeğimiz var. Çerezlikte de 2025 yılında 4 bin 800 ton olan verim şu an yaklaşık 16 bin tona çıkmış durumda."

Destekler ve gelecek beklentisi:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çiftçilere sağladığı tohum desteği de dönüşümde etkili oldu; geçen yıl yaklaşık 3 bin 900 kilo yağlık tohum dağıtımı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, benzer desteklerin sürmesi ve iklim koşullarının elverişli devam etmesi durumunda Sivas'taki ayçiçeği üretiminin ve rekoltenin daha da artacağını belirtiyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı çağrısının ardından Sivas’ta başlayan ayçiçeği ekiminde görülen hızlı yükseliş, kent için hem üretim çeşitliliği hem de çiftçiler adına yeni gelir imkânları olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte aşırı yağış gibi olumsuz hava koşullarının üretim hedeflerini etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI SONRASI AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE BAŞLANAN SİVAS’TA 2025 YILINDA TOPLAM...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ÇAĞRISI SONRASI AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNE BAŞLANAN SİVAS’TA 2025 YILINDA TOPLAM 98 BİN DÖNÜM ALANDA 2 ÇEŞİT AYÇİÇEĞİ EKİLİRKEN 2026 YILINDA 190 BİN DÖNÜM ALANDA TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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