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Çalıcuma köyünde bozulmuş yollar onarılarak kışa hazırlanıyor

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde asfalt yama çalışması yapıyor; amaç ulaşımı daha güvenli ve konforlu kılmak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Çalıcuma köyünde bozulmuş yollar onarılarak kışa hazırlanıyor

kış hazırlığı çalışmaları:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde yol güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak için asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki zaman içinde bozulan yol yüzeylerinde öncelikli müdahaleler yapılarak trafiğin daha güvenli akması hedefleniyor.

çalışmanın amacı:

Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yol yüzeyindeki bozulmaları gideriyor; bunun amacı köy içi ulaşımın aksamamasını ve sürüş konforunun yükseltilmesini sağlamak. Yapılan yamalar, olası kazaların ve ulaşım zorluklarının azaltılmasına yönelik olarak planlanıyor.

çalışmanın ilerleyişi:

Asfalt yama uygulamaları, belirlenen program doğrultusunda yürütülüyor. Yetkililer, çalışmaların program dahilinde devam edeceğini bildirdi ve gerektiğinde ek müdahalelerin yapılacağı ifade edildi.

DÜZCE’NİN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI ÇALICUMA KÖYÜ’NDE YOL GÜVENLİĞİNİ VE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK...

DÜZCE’NİN MERKEZ İLÇESİNE BAĞLI ÇALICUMA KÖYÜ’NDE YOL GÜVENLİĞİNİ VE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA ASFALT YAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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