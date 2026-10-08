Fotokapanı ağzıyla yoklayan domuzun içi saniye saniye görüntülendi

fotokapanın kaydettiği anlar:

Tekirdağ'ın Ganos Dağlarında yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapanlar, doğal yaşamdan ilginç kareler sunmaya devam etti. Son kayıtlarda bir yaban domuzu kameranın bulunduğu noktaya yaklaşarak cihazı dikkatle inceledi. Hayvan önce burnuyla cihazı yokladı, ardından ağız hareketleriyle fotokapanı adeta yoklamaya başladı.

Kayıtlarda, domuzun fotokapanla teması ayrıntılı şekilde yer aldı; cihazın önüne gelmesi ve ağzını kameraya sokması nedeniyle görüntü bir süre için hayvanın ağız içini de gösterdi. Bu anlar, ekiplerin bölgedeki tür davranışlarını belgeleyen çalışmalarına yeni bir örnek olarak eklendi.

görüntülerin önemi ve gözlemler:

Farklı noktalara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki fauna hakkında zamana yayılan veri sağlıyor. Kaydedilen bu tür yakın temas anları, hayvanların cihazlara tepkileri ve çevrelerindeki nesnelere yaklaşım biçimleri hakkında doğrudan görsel bilgi veriyor. Ortaya çıkan görüntüler, yaban hayatının merak uyandıran anlarından biri olarak kayıtlara geçti ve doğa gözlem çalışmalarında kullanılmak üzere arşivlendi.

KAMERAYA YAKLAŞAN BİR YABAN DOMUZU, FOTOKAPANI İNCELEMEYE ÇALIŞIRKEN KAMERAYI ADETA YEMEYE KALKTI. O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLİRKEN, DOMUZUN AĞZININ İÇİNE KADAR GÖRÜNTÜ ALINMASI DİKKAT ÇEKTİ.