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Çamaş'ta tarımda konaklayan ailelere yönelik kapsamlı güvenlik eğitimi

Çamaş'ta mevsimlik tarım işçisi ailelere ve çocuklarına yönelik eğitimde kadına yönelik şiddet, KADES kullanımı ve çocuk güvenliği anlatıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çamaş'ta tarımda konaklayan ailelere yönelik kapsamlı güvenlik eğitimi

Çamaş'ta mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık etkinliği

Ordu’nun Çamaş ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan aileler ve çocuklarının güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik, tarım alanlarında konaklayan ailelerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri risklere odaklandı.

etkinliğin kapsamı ve katılımcılar:

Program, Çamaş İlçe Jandarma Komutanı Muhammet Tarık Yüce ve Çamaş İlçe Emniyet Amir Vekili Bayram Çolakın katılımıyla düzenlendi. Çalışma; Çamaş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinasyonunda hayata geçirildi ve tarım arazilerinde yaşayan ailelere yönelik doğrudan bilgilendirme yapıldı.

kadına yönelik şiddet ve KADES bilgilendirmesi:

Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadeleye vurgu yapıldı; "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile farkındalık artırıldı. Ayrıca kadınlara, olası acil durumlarda başvurabilecekleri KADES Uygulamasının kullanımı hakkında detaylı anlatımlar yapılarak uygulamanın nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda etkin şekilde kullanılabileceği uygulamalı şekilde aktarıldı.

çocuklara yönelik güvenlik eğitimi:

Tarım arazilerinde bulunan çocuklara yönelik eğitimlerde uzman ekipler; kişisel güvenlik kuralları, suçtan korunma yöntemleri ve tarım alanlarında karşılaşılabilecek çevresel ile fiziki riskler hakkında bilgilendirme yaptı. Çocuklara ayrıca acil durumlarda başvurabilecekleri yardım mekanizmaları ve güvende kalma yolları öğretildi.

Program, mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşam koşulları göz önünde bulundurularak saha ortamında gerçekleştirildi ve katılımcılara ihtiyaç duydukları bilgi ve destek kanalları açık biçimde sunuldu. Yerinde yapılan bilgilendirme sayesinde hem kadınların hem de çocukların güvenlik algısının güçlendirilmesi hedeflendi.

BİLGİLENDİRMEDE BULUNAN JANDARMA PERSONELLERİ

BİLGİLENDİRMEDE BULUNAN JANDARMA PERSONELLERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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