Gökçek adalete güveniyor, karar çıkınca ekranlarda açıklama yapacağım

Melih Gökçek adliye çıkışında adalete güvendiğini yineledi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla adliyeye gelerek yaklaşık iki saat ifade verdi. Gökçek, savcılıktaki ifadesi sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, davaya ilişkin endişesi olmadığını belirtti ve kararın ardından kamuoyuna geniş kapsamlı açıklama yapacağını söyledi.

Gökçek, ifadesinin gizliliğine vurgu yaparak verdiği detaylar hakkında konuşmayacağını söyledi ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından neticenin kamuoyuna yansıyacağını ifade etti.

Geçmiş soruşturmaları ve savunma stratejisi:

Gökçek, konuşmasında yaşamı boyunca birçok kez soruşturma ve inceleme sürecinden geçtiğini hatırlattı. Belediye başkanlığına ilk seçildiği 1994 yılından itibaren muhalefet döneminde hedef gösterildiğini, o dönemde tam 500 soruşturma ve inceleme yaşadığını ve bunların tamamı için ifade verdiğini söyledi. 1998 yılında gözaltına alındığını hatırlatan Gökçek, o süreçlerin de takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

İkinci dönemi olarak adlandırdığı Refah Partisi ve AK Parti dönemlerinde de en az 100 soruşturma ve inceleme geçirildiğini, bu süreçlerde savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığında verilen ifadelerin kayıtlı olduğunu anlattı. Gökçek, bu dönemlerin de kendisi açısından olumsuz bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Mansur Yavaş dönemi ve güncel iddialar:

Son dönem olarak Mansur Yavaş dönemini değerlendiren Gökçek, bu dönemde hakkında açıldığı iddia edilen sayıların medyada farklı sunulduğunu savundu. Gökçek, Mansur Yavaş döneminde hakkında yürütülen sürecin toplam 25 inceleme ve soruşturma olduğunu, bunlardan 21 tanesinin sonuçlandığını ve kalan 4 dosyanın neticesini beklediğini söyledi. Sonuçlanan dosyaların İçişleri Bakanlığı ve savcılıklardan çıkıp üst mercilere taşındığını, Danıştay ve diğer üst mahkemelerde de lehine karar çıktığını belirtti.

Gökçek, kendisinin de zaman zaman Mansur Yavaş ile ekranlarda tartışma teklif ettiğini, rakibinin davetlere katılmadığını öne sürdü ve adalet anlayışıyla ilgili çelişkileri kamuoyunun değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Adalete güven vurgusu ve ilerleyen süreç:

Adaletten Allah’ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok diyen Gökçek, davanın neticelenmesini beklediğini ve karar çıktıktan sonra televizyonlarda her konuda savunma ve açıklama yapacağını sözlerine ekledi. Basın mensuplarının soru yöneltme girişimlerine ise soru almamak istediğini belirterek, soruşturmanın bitmesini beklediğini ifade etti.

Tanık beyanı ve araştırılan iddialar:

Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel de tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Ağırel, elindeki belge ve bilgileri sunduğunu açıklamış; gündeme getirdiği iddiaların merkezi olarak Almanya'nın Düsseldorf kentinde kurulduğu öne sürülen HAMAG isimli şirket ve bunun Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek ile ilişkisi iddialarını göstermişti. Savcılığın sunulan bilgi ve belgeleri incelediği belirtildi.

Gökçek, savcılık ifadesi ve tanık beyanlarının ardından sürecin adli makamlarca tamamlanmasını beklediğini, ardından medya önünde detaylı bir savunma yapacağını ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

ESKİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (ABB) BAŞKANI İBRAHİM MELİH GÖKÇEK, "ADALETTEN ALLAH'IN İZNİYLE ŞAHSIM ADINA HERHANGİ BİR ENDİŞEM YOK. NİYE ENDİŞEM YOK? BEN DOĞRULARI SÖYLEYEN İNSANIM. ALLAH NASİP EDER, KARAR ÇIKTIKTAN SONRA ALLAH NASİP EDER KARAR ÇIKTIKTAN SONRA HEPİNİZİN TELEVİZYONLARINA BOL BOL ÇIKACAĞIM, HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN" DEDİ.