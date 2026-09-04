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Hava ve kara ekipleri Güzelsu'daki orman yangınını kontrol altına aldı

Akseki'ye bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00'da çıkan orman yangını, 5 helikopter, 10 arazöz ve 70 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Hava ve kara ekipleri Güzelsu'daki orman yangınını kontrol altına aldı

Akseki'de yangında müdahale sonuç verdi

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Operasyonda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev aldı.

çıkış yeri ve zaman:

Alevler, Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başladı ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İlgili birimlerden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

ANTALYA&#039;NIN AKSEKİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALE SONUCU...

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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