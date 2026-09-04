Hava ve kara ekipleri Güzelsu'daki orman yangınını kontrol altına aldı

Akseki'de yangında müdahale sonuç verdi

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

müdahale ekipleri ve araç sayısı:

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Operasyonda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev aldı.

çıkış yeri ve zaman:

Alevler, Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında başladı ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

İlgili birimlerden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

ANTALYA'NIN AKSEKİ İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.