Çamköy'de operasyon: metamfetamin, sentetik maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Düzce'de narkotik operasyonu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yürütülen aramalar ve incelemelerde çok yönlü deliller toplandı.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonda ilk etapta 5,4 gram metamfetamin ve 0,4 gram sentetik kannabinoid bulundu. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yapılan devam eden aramalarda ise 2,3 gram metamfetamin, 2,7 gram sentetik kannabinoid, 18,3 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 4 fişek, 1 adet ruhsatsız 7,65 milimetre tabanca ile tabancaya ait 2 fişek bulundu. Ele geçen mühimmat ve silahlar, soruşturma kapsamında delil olarak kayda alındı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak B.N., İ.S., A.C.B., E.A., F.Ç., T.O. ve M.B. isimli 7 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yapılan soruşturma ve deliller doğrultusunda hakkında 18 suç kaydı bulunan D.İ. ile 12 suç kaydı bulunan K.B. ise, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor ve savcılık koordinasyonunda işlemler devam etmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER