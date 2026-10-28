Cadde ortasında tüfekle rastgele ateş: Kastamonu'da 5 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı

Kastamonu'da belediye caddesinde rastgele ateş açıldı

Olay, Hepkebirler Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki tüfekle koşarak caddeye gelen Y.İ.Ç. (28), etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Seken saçmaların isabet ettiği 5 vatandaş yaralandı.

Olay yeri ve yaralananlar:

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanmaların seken saçmalar nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Emniyet müdahalesi ve adli süreç:

Olayın ardından kaçan şüpheli Y.İ.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarılarak tutuklandı.

KASTAMONU'DA TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇARAK 5 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI.