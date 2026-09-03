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Makine sanayisi teknoloji ve katma değerle küresel pazara ağırlık veriyor

Türkiye makine sanayisi, Ar-Ge, otomasyon ve yüksek katma değerli üretime yatırım yaparak küresel pazarlarda teknoloji odaklı büyümeyi ve ihracatta katma değer artışını hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Berk Doğan

Makine sanayisi teknoloji ve katma değerle küresel pazara ağırlık veriyor

Sektörün dönüşümü:

Türk makine sanayisi, küresel rekabette daha güçlü bir konum elde etmek için üretim modelini nitelikli üretim ve teknolojiye doğru kaydırıyor. Sanayicilerin verimlilik ve maliyet avantajı arayışı, yeni nesil makine sistemlerine olan ilgiyi artırdı. Bu yönelim, sektörün ihracatta sadece hacim değil, yüksek katma değer ve teknoloji içeren ürünlerle öne çıkma hedefini güçlendiriyor.

Ar-Ge ve otomasyon önceliği:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli, Türkiye’nin sahip olduğu üretim tecrübesinin Ar-Ge, otomasyon ve yüksek teknoloji yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Tecelli, "Makine sektörü, diğer sektörlerin üretim kapasitesini doğrudan etkileyen stratejik bir alan. Bu nedenle makine üretiminde sağlanacak her teknolojik gelişme, aslında Türkiye’nin genel sanayi rekabetçiliğine de katkı sağlıyor" dedi. Tecelli ayrıca, "Türkiye’nin de üretim gücünü korurken katma değeri yükseltmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İhracatta strateji ve beklentiler:

Uzmanlar, küresel talebin giderek daha teknoloji-yoğun ürünlere kaydığını, bunun Türk üreticileri için yeni fırsatlar sunduğunu ancak aynı zamanda tedarik zinciri, kalite ve servis kapasitesi gibi alanlarda iyileştirmeler gerektirdiğini belirtiyor. Teknoloji odaklı ihracata geçiş, fiyat rekabetinin yanısıra ürün farklılaştırma, patent ve servis gelirleriyle uzun vadeli avantaj sağlayacak.

Sektörün bu dönüşümü için şirketlerin Ar-Ge harcamalarını artırması, otomasyon yatırımlarını hızlandırması ve uluslararası standartlara uygun üretim süreçleri geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca, devlet destekleri ve STK koordinasyonu ile eğitim ve yetkinlik geliştirme programlarının eş zamanlı yürütülmesi, makine sanayisinin küresel rekabette vites yükseltmesini kolaylaştıracak.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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