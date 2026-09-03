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Kavşakta çarpışma: Tokat'ta bir kişi hayatını kaybetti

Tokat-Niksar kara yolundaki Yazıbaşı Köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı; yaralıların durumu iyi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kavşakta çarpışma: Tokat'ta bir kişi hayatını kaybetti

Kavşakta çarpışma: Tokat'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Kazanın saat 16.30 sıralarında, Tokat-Niksar kara yolu üzerindeki Yazıbaşı Köyü kavşağında meydana geldiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. (33) yönetimindeki 60 AY 763 plakalı otomobil ile kavşaktan çıktığı belirtilen Halil Çetinkaya (83) idaresindeki 60 AP 225 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Halil Çetinkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki ilk incelemeler kazanın kavşakta gerçekleştiğini gösteriyor.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan B.Y., A.Y. (50) ve S.Y. (13) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

TOKAT’TA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ...

TOKAT’TA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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