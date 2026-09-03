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Çanakkale sahnesinde ezan yarışını Denizlili Turan Tosun kazandı

Turan Tosun, 2026 Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamındaki ezanı güzel okuma yarışmasını kazandı; Bülent Turan ezanı 'kimlik beyanı' diye niteledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:39

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çanakkale sahnesinde ezan yarışını Denizlili Turan Tosun kazandı

Yarışma sonucu ve katılımcılar

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Din Görevlileri Arası Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın birincisi Denizli'den Turan Tosun oldu. Yarışmada Gaziantep'ten Halil Bilge Tan ikinci, Erzurum'dan Cihan Emre Akbulut üçüncü sırayı aldı.

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas, Çanakkale İl Müftüsü Mevlüt Topçu, davetliler ve cemaat katıldı. Yarışma, çeşitli illerden gelen din görevlilerinin ezan okuma ustalığını sergilediği bir final niteliğindeydi.

Protokol konuşmaları ve vurgular:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan konuşmasında, etkinliğin Çanakkale'de düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve katılımcılara yönelik şu sözleri paylaştı: "Kulağımızın, yüreğimizin, ruhumuzun pasını silmek için bu güzel mekandayız." Törenin düzenlenmesinin başlı başına kıymet olduğunu vurgulayan Turan, tüm yarışmacıların yüreklerde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Turan ayrıca yarışmanın coğrafi ve tarihsel bağlamına dikkat çekti; Çanakkale'yi "şehitler diyarı" olarak nitelendirerek, böyle bir yarışmanın burada olmasının özel bir önem taşıdığını söyledi.

Ezanın toplumsal ve kimliksel yeri:

Konuşmasının önemli bir bölümünü ezanın toplum içindeki işlevine ayıran Bakan Yardımcısı Turan, "Ezan bizim için sadece bir namaz daveti değil bir kimlik beyanıdır" ifadesini öne çıkardı. Turan, ezanın milletin ortak hatıra ve davranış biçimlerinden biri olduğunu belirterek, "Biz milletimizi tanımlarken gururla; ezan, bayrak, vatan deriz" sözleriyle ezanın sembolik önemine dikkat çekti.

Konuşmada ayrıca ezanın günlük yaşamdaki etkilerine atıfta bulunuldu: Ezan duyulduğunda esnafın işine ara vermesi, sanatçının konserini durdurması, insanların ayakta veya oturarak saygı göstermesi gibi örnekler verildi. Turan, bu tutumun korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir görev olduğunu vurguladı.

Tören sonunda dereceye girenlere tebrikler iletildi ve yarışmanın, katılımcılar ve izleyicilerce taşıdığı manevi değerin altı çizildi. Organizasyonun, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde ezan kültürünü ve din görevlilerinin rolünü görünür kıldığı ifade edildi.

DİN GÖREVLİLERİ ARASI EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI, ÇANAKKALE&#039;DE DÜZENLENDİ

DİN GÖREVLİLERİ ARASI EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI, ÇANAKKALE'DE DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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