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Çanakkale'de denetimlerde göçmen kaçakçılığı ve çok yönlü suç operasyonu

Çanakkale'de emniyet ve sahil güvenlik ekipleri 81 kaçak göçmen ve 8 organizatörü yakaladı; 7 kişi tutuklandı, çok sayıda araç ve delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de denetimlerde göçmen kaçakçılığı ve çok yönlü suç operasyonu

Çanakkale'de çok yönlü güvenlik operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın koordineli çalışması sonucunda, yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, tespit ve müdahale süreçlerini birlikte yürüttü ve bulgular yetkili makamlara teslim edildi.

kaçak göçmen operasyonu:

Operasyonlarda 81 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen 8 şüpheli gözaltına alındı; bu şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan 4 araç ile birlikte 35 can yeleği, 10 can simidi ve 3 el hava pompası ele geçirildi.

huzur uygulamaları ve diğer operasyonlar:

5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda il merkezi ile ilçelerde 9.144 şahıs ve 1.900 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şüpheli yakalandı; bunlardan 7'si tutuklandı. Denetimler kapsamında 422 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Aramalarda 200 gram narkotik madde, 105 adet hap, bir ruhsatsız tabanca ve 60 adet fişek ele geçirildi.

nitelikli dolandırıcılık ve diğer adli işlemler:

Nitelikli yağma suçuna yönelik planlı operasyonda yakalanıp adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol tedbiriyle, 3'ü ise serbest bırakıldı. Huzur uygulamaları sırasında toplam 97 şüpheli yakalanırken, 12'si mahkemece tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 128 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale&#039;de kaçak göçmen operasyonu: 81 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 81 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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