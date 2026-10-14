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Denizli Ticaret Borsası'nda yeni yönetim: Altuntaş başkanlığa seçildi

Denizli Ticaret Borsası'nda yapılan seçimde Mehmet Altuntaş yönetim kurulu başkanı olurken, Halil Pekdemir meclis başkanı seçildi; uyum ve birlik vurgulandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:34

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli Ticaret Borsası'nda yeni yönetim: Altuntaş başkanlığa seçildi

Seçim sonuçları:

Denizli Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen ve meclis üyelerinin katıldığı oylamada, Mehmet Altuntaş ile Musa Yılanlı yönetim kurulu başkanlığı için yarıştı. Yapılan oylamada Mehmet Altuntaş 11 oy alarak başkanlığa seçildi, rakibi Musa Yılanlı 8 oyda kaldı.

Yönetim kurulu başkanlığı seçiminin hemen ardından meclis başkanlığı için de oylama yapıldı. Halil Pekdemir ile Muammer Çaputçu arasındaki yarışta, Halil Pekdemir yeni dönemde meclis başkanı oldu.

Yeni dönemin öncelikleri:

Seçimin ardından kurulacak yeni yönetimin önceliklerinin, borsa faaliyetlerinin etkin yürütülmesi ve üyelerle sürekli iletişim olması bekleniyor. Yapılan oylama, meclis içinde dengeli bir temsil ve iş birliği arayışının işareti olarak değerlendiriliyor.

Başkanın mesajı:

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Altuntaş, sonuçların açıklanmasının ardından önceki dönem yöneticilerine, meclis üyelerine ve borsa personeline teşekkür etti. Altuntaş yeni süreçte ortak akılla hareket edeceklerini belirterek inşallah yeni dönemimizin hep beraber verimli çalışmaların olduğu, sürekli gelişimin sağlandığı, bir arada ve uyum içerisinde çalışılacak bir dönem olacağını ifade etti.

Yeni yönetim kadrosunun resmi göreve başlamasıyla birlikte borsada önümüzdeki döneme ilişkin uygulama ve süreçlerin şekilleneceği, üyelerin beklentileri doğrultusunda adımlar atılacağı bildirildi.

DENİZLİ TİCARET BORSASINDA KOMİTE SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAPILAN OYLAMALARDA...

DENİZLİ TİCARET BORSASINDA KOMİTE SEÇİMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YAPILAN OYLAMALARDA, MEHMET ALTUNTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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