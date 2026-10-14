Karabük'ün yükseklerinde denizi andıran bulut örtüsü

Karabük'ün yüksek kesimlerinde bulut denizi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde ortaya çıkan bulut örtüsü, bölgedeki doğal dokuyla birleşerek izleyenleri etkiledi. Bolkuş mevkiinde görülen tablo, dağların arasını kaplayan ince bir bulut tabakasının denizi andıran geniş bir görüntü oluşturmasıyla dikkat çekti.

Manzara ve kayıt:

Oluşan bulut tabakası, vadiler ve sırtlar arasında yaygın bir görünüm sergiledi. Söz konusu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve ortaya çıkan görsel estetik izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Gözlemler:

Manzara, bölgedeki yüksek kesimlerde kısa süreliğine oluşan bu örtünün sunduğu doğal bir görüntü olarak tanımlandı. Kayıtta görülen sahne, bulutların dağlarla bütünleştiği ve denizi andıran bir perspektif sunduğu anları yansıtıyor.

KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE OLUŞAN BULUT DENİZİ HAYRAN BIRAKTI.