Canik'te gençlerin Mavi Vatan buluşması: yapay zekâdan CANİKMAN'a

Canik'te bilim şenliği gençleri ve aileleri bir araya getirdi

Samsun’un Canik Belediyesi ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen '2 Nehir, 1 Deniz Samsun’da Mavi Vatan Bilim Şenliği', üç gün boyunca yerel halkın yoğun ilgisini gördü. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımla 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı ve bölgedeki bilim-okuryazarlığı çabalarına katkı sundu.

Atölyeler ve teknolojik deneyimler:

Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, yapay zekâ destekli uygulamalar ve sanal gerçeklik platformları ön plana çıktı. Toplam 36 atölyede gençler, eğitim alanlarında proje üretme fırsatı buldu; katılımcılar için interaktif eğitimler ve bilim gösterileri düzenlendi. Atölye ve gösterilerde, teknolojiye erken yaşta erişim sağlayacak deneyimlerin yanı sıra uygulamalı öğrenme imkânı sunuldu.

Etkinlik programında ayrıca Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN da yer aldı ve atölye ziyaretçileriyle etkileşimde bulundu. Eğitim içeriklerini hazırlayan Canik Bilim Sanat Merkezi ekipleri, özellikle yapay zekâ araçlarının etkin kullanımına vurgu yapan oturumlar organize etti.

Hedefler ve yerel vizyon:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, daha önce düzenledikleri CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu ve Canik EKOFEST gibi etkinliklerin ardından bu şenlikle de gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunduklarını belirtti. Sandıkçı, amaçlarının teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmek olduğunu, ücretsiz eğitim programları ve bilim şenlikleriyle Milli Teknoloji Hamlesi bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Organizatörler, şenliğe ilgi gösteren gençlere, ailelere ve emeği geçen tüm kişilere teşekkür etti; benzer programların devam edeceğini duyurdu.

CANİK ATATÜRK SPOR SALONU'NDA DÜZENLENEN VE CANİK BİLİM SANAT MERKEZİNCE EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURULAN 2 NEHİR, 1 DENİZ SAMSUN'DA MAVİ VATAN BİLİM ŞENLİĞİ'NDE ATÖLYE ÇALIŞMALARINDA ZİYARETÇİLERE AYRICA TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANI ROBOTU CANİKMAN DA EŞLİK ETTİ.