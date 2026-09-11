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Canlı yayın sırasında trafik güvenliğini ihmal eden şoföre 21 bin lira ceza

Bursa'da seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan özel halk otobüsü şoförü B.U.'ya 21 bin lira ceza verildi, araç 30 gün otoparka çekildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Canlı yayın sırasında trafik güvenliğini ihmal eden şoföre 21 bin lira ceza

Olayın ayrıntıları

Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünde yolculuk sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın açılması tepki çekti. O anlar, otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti.

Görüntülerin kaydedilmesi ve ihbar:

Kayıtlarda, 16 M 10039 plakalı otobüsün sürücüsünün direksiyon başında telefonla canlı yayın yaptığı görülüyor. Yolcu tarafından kayıt altına alınan görüntüler, olayın tespit edilmesini sağladı ve güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

İnceleme ve uygulanan cezalar:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yürütülen inceleme sonucunda sürücü B.U.'ya idari yaptırım uygulandı. Sürücüye toplam 21 bin lira idari para cezası kesilirken, bahsi geçen otobüs 30 gün süreyle otoparka çekildi.

Yetkililer, canlı yayın anlarının hem yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Olay, toplu taşıma araçlarında sürücü davranışlarının ve yolcu güvenliğinin denetlenmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan işlem ve uygulanan yaptırımlar, benzer eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla emniyet birimleri tarafından örnek teşkil etmesi için kamuoyuyla paylaşıldı.

BURSA’DA SEYİR HALİNDEYKEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE 21...

BURSA’DA SEYİR HALİNDEYKEN SOSYAL MEDYA HESABINDAN CANLI YAYIN YAPAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNE 21 BİN LİRA CEZA KESİLDİ. SÜRÜCÜSÜNÜN CANLI YAYIN YAPTIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIYAN OTOBÜS, 30 GÜN SÜREYLE OTOPARKA ÇEKİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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