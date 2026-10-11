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Çarpışma Sakarya D-100'de: otomobil parçalandı, üç kişi yaralandı

Sakarya D-100 Karayolu Çaykışla sapağında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; araçlardan biri ağır hasar gördü, inceleme başlatıldı

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çarpışma Sakarya D-100'de: otomobil parçalandı, üç kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale:

Sakarya D-100 Karayolu Çaykışla sapağında aynı şeritte seyir halinde olan iki otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan 54 ADH 329 plakalı otomobili C.G. yönetirken, diğer aracın sürücüsünün ismi bildirilmedi ve plakası 37 ACT 094 olarak kayıtlara geçti. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar yola dağıldı ve araçlardan biri adeta kağıt gibi ezildi.

Yaralılar ve sağlık müdahalesi:

Kazada toplam 3 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 37 ACT 094 plakalı aracın sürücüsü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve F.G. yer aldı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kazadan kopan parçaların yola dağılması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan parçalar temizlendi ve hasarlı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SAKARYA D-100 KARAYOLU ÜZERİ ÇAYKIŞLA SAPAĞINDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE 3 KİŞİ...

SAKARYA D-100 KARAYOLU ÜZERİ ÇAYKIŞLA SAPAĞINDA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE 3 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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