Çarşamba kivisini markalaştırma ve yatırıma dönük yol haritası

Çarşamba'da kivi üreticileri ve kurumlar bir araya geldi

Çarşamba kivisinin ekonomik değerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi kapsamındaki Kivi Üreticileri Buluşması, 14 Ekim 2026 tarihinde Çarşamba Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde; Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba Ziraat Odası ve Çarşamba Kivi Üreticileri Birliği iş birliğiyle düzenlendi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteği altında yürütülüyor.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Program, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya ve Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından TÜBİTAK uzmanı Barış Çarıkçı proje kapsamında atılacak adımları detaylandıran bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; üretim potansiyeli, üretimden pazarlamaya uzanan değer zinciri, soğuk zincir, depolama ve paketleme süreçleri ile markalaşma olanakları üzerinde duruldu ve ürünün ticari değerinin artırılmasına yönelik çalışmalara yer verildi.

üreticilerin talepleri ve anket çalışması:

Toplantının ikinci bölümünde kivi üreticileri söz alarak sektörün mevcut sorunlarını ve beklentilerini paylaştı. Üreticilere dağıtılan anket formları aracılığıyla üretim, hasat, depolama, işleme, paketleme ve pazarlama süreçlerine ilişkin görüşler toplandı. Elde edilecek verilerin, projenin yol haritasını oluştururken bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi ve öncelikli yatırım alanlarının belirlenmesi hedefleniyor.

beklenen etkiler ve paydaş iş birliği:

Proje, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi danışmanlığında yürütülerek Çarşamba kivisinin üretimden tüketime kadar olan süreçlerinin bütüncül analizini sağlamayı amaçlıyor. Hedef, kiviyi yalnızca tarlada üretilen bir ürün olmaktan çıkarıp işlenen, markalaşan ve daha yüksek ekonomik değer oluşturan bölgesel bir ürüne dönüştürmek; üreticilerin gelirlerini artırmak, yatırım ve istihdam olanaklarını geliştirmek olarak ifade edildi.

Toplantıya ayrıca KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve Borsa Meclis üyeleri, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, OMÜ Ziraat Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Aysun Pekşen ve Doç. Dr. Nur İlkay Abacı, Çarşamba Kivi Üreticileri Birlik Başkanı Hasan Işıldak, belediye ve çeşitli tarım kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda üretici katıldı.

Yetkililer, anket sonuçlarının ve saha analizlerinin ardından hazırlanacak stratejik yol haritasının; soğuk zincir, paketleme, işleme tesisleri, markalaşma girişimleri ve hibe/finansman başvuruları için bilimsel bir altyapı sağlayacağını belirtti. Bir sonraki aşamada proje çıktılarının yatırım tekliflerine ve uygulama planlarına dönüştürülmesi bekleniyor.

ÇARŞAMBA KİVİSİNİN EKONOMİK DEĞERİNİ ARTIRMAK, ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA UZANAN SÜREÇLERİ GELİŞTİRMEK VE YENİ YATIRIM FIRSATLARINI ORTAYA ÇIKARMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN “ÇARŞAMBA KİVİSİ TİCARİLEŞTİRME VE DEĞER ZİNCİRİ GELİŞTİRME PROJESİ” KAPSAMINDA, KURUM TEMSİLCİLERİ VE KİVİ ÜRETİCİLERİ ÇARŞAMBA’DA BİR ARAYA GELDİ.