Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 54,9675 -0,53%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.513,34 -1,80%
EUR/USD 1,1126 -0,69%
Brent Petrol 106,01 +0,30%
--°

Tunceli'de bahçe görevlilerine uygulamalı iş sağlığı ve okul güvenliği eğitimi

Tunceli'de bahçe görevlilerine yönelik eğitimde iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım farkındalığı ve okul güvenliği hususları işlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de bahçe görevlilerine uygulamalı iş sağlığı ve okul güvenliği eğitimi

eğitim programının hedefi:

Tunceli'de okul ve kurumlarda görev yapan bahçe görevlilerine yönelik düzenlenen programın amacı, güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması olarak açıklandı. Program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı ve uygulandı.

Eğitime katılan personelin günlük görevleri sırasında karşılaşabileceği risklerin azaltılması ve olaylara hızlı, doğru müdahale edebilme kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

eğitim içeriği ve uygulamalar:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimi personelleri, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilk yardım farkındalığı konularında bilgi verdi. Eğitimde, sahada karşılaşılan örnek durumlar üzerinden pratik yaklaşımlar ve önleyici tedbirler ele alındı.

Emniyet Müdürlüğü personelleri ise okul ve kurum güvenliğinde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı; ayrıca arama ve güvenlik süreçlerinde kullanılan dedektörlerin doğru ve amacına uygun kullanımı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Uygulamalı gösterimler ve sorularla katılımcıların konuyu pekiştirmesi sağlandı.

Program sonunda, katılımcıların hem fiziki güvenlik önlemlerine hem de acil müdahale bilgi ve becerilerine ilişkin bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle okullarda daha sistematik bir güvenlik yaklaşımının benimsenmesi bekleniyor.

Bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi

Bahçe görevlilerine güvenlik eğitimi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük barosunda devir teslim töreni: Şirin başkanlığa geçti
images

Okulda can verenler: Mehmet Paşa İlkokulu'nda 90 ünite kan toplandı
images

Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı
images

Kayıtlı anılara umut: Kayseri’de Naciye-Ramazan Büyükkılıç Alzheimer aktif yaşam...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okullarda spor fırsatlarını genişletmeyi hedefleyen Elazığ protokolü

Tavşanlılı öğrenciler taş ustalarının atölyesinde zanaatı öğrendi

Alibey deresi taşkını sonrası Bolluca'da cadde ve okul bahçesi sular altında kaldı

Kütahya'da üç aracın çarpıştığı zincirleme kazada otomobil iki araç arasında sıkıştı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın