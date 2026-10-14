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Kuşadası'nda fırtınanın ardından belediye ekipleri temizliğe seferber oldu

Geceki fırtına sonrası Kuşadası Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklardaki çamur, taş ve yaprakları temizleyip tıkanan mazgalları açarak tahliyeyi sağladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda fırtınanın ardından belediye ekipleri temizliğe seferber oldu

Kuşadası'nda müdahale çalışmaları:

Gece etkili olan yağış ve fırtınanın ardından Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hızla sahaya indi. Kent genelinde cadde ve sokaklarda biriken çamur, taş ve kuru yapraklar gerekli ekipmanlarla toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin önceliği, yol ve kaldırımlarda güvenliği tehdit edebilecek birikintilerin giderilmesi oldu. Özellikle yağmur sularının sürüklediği malzemelerin yol trafiği ve yayalar için risk oluşturabileceği noktalar titizlikle temizlendi.

Mazgallar ve tahliye önlemleri:

Tıkanan yağmur suyu mazgalları ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek yağmur suyunun tahliyesi sağlandı. Bu müdahaleyle, yağmur sularının tahliyesini engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı ve muhtemel su birikintilerinin önüne geçildi.

Yapılan çalışmalar, ekiplerin koordineli çalışması ve kullanılan donanımlar sayesinde geniş bir alanda kısa sürede yayılarak tamamlandı.

hazır bekleyen ekipler:

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde temizlik ve kontrol çalışmalarını tamamladıktan sonra hava şartlarına bağlı olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyor. Belediye, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve kent temizliğinin korunması amacıyla müdahale hazırlığını sürdürüyor.

GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ VE FIRTINANIN ARDINDAN HAREKETE GEÇEN KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, CADDE...

GECE ETKİLİ OLAN YAĞIŞ VE FIRTINANIN ARDINDAN HAREKETE GEÇEN KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARDA BİRİKEN ÇAMUR, TAŞ VE KURU YAPRAKLARI TEMİZLERKEN TIKANAN YAĞMUR SUYU MAZGALLARINA DA MÜDAHALE ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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