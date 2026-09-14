çarşamba'da sabah çıkan ev yangınında aile kurtuldu, evte ağır hasar oluştu

Çarşamba ilçesinde sabah vakti ev yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesi Selimiye Mahallesi'nde fındık sezonu için geldikleri belirtilen evde sabah saat 09.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, ev sahibi İ.Ö., eşi ve iki çocuğunun alevlerden yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

müdahale ve olay yeri çalışması:

Yangının fark edilmesi üzerine komşuların ihbarı ile bölgeye itfaiye ve acil müdahale ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarına başladı. Ekiplerin ilk müdahalesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

maddi hasar ve soruşturma:

Yangın sonucu evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi; yapı kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FINDIK TOPLAMAK İÇİN SELİMİYE MAHALLESİ’NDEKİ EVLERİNE GELEN AİLENİN YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI.