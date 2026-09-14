Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

olay yeri ve yangının başlangıcı:
Yangın, Ordu'nun Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.E. yönetimindeki 52 K 4794 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastik kısmından duman yükselmeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, aracın dorse bölümüne de sıçradı.
itfaiye müdahalesi:
Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki riskler giderildi.
hasar ve soruşturma:
Yangın nedeniyle kamyonun dorse kısmında hasar oluştu. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı; soruşturmanın sonucu sonrası hasar tespiti ve gerekli işlemler yapılacak.
ORDU'DA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNUN LASTİK KISMINDA BAŞLAYAN VE DORSEYE DE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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