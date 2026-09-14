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Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

Ordu Ayazlı Mahallesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastik kısmında başlayan yangın, itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dorse hasar gördü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seyir halindeki kamyonda lastikten dorsede sıçrayan yangın söndürüldü

olay yeri ve yangının başlangıcı:

Yangın, Ordu'nun Ayazlı Mahallesi Kumru-Korgan Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.E. yönetimindeki 52 K 4794 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastik kısmından duman yükselmeye başladı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, aracın dorse bölümüne de sıçradı.

itfaiye müdahalesi:

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki riskler giderildi.

hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle kamyonun dorse kısmında hasar oluştu. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı; soruşturmanın sonucu sonrası hasar tespiti ve gerekli işlemler yapılacak.

ORDU&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNUN LASTİK KISMINDA BAŞLAYAN VE DORSEYE DE SIÇRAYAN...

ORDU'DA SEYİR HALİNDEKİ HAFRİYAT KAMYONUNUN LASTİK KISMINDA BAŞLAYAN VE DORSEYE DE SIÇRAYAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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