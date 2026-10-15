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Çatalca'da yükselen sular ekip müdahalesini engelledi: ayağı kırılan kadın için helikopter beklendi

Çatalca Karamandere'de ayağı kırılan kadın, şiddetli yağış ve taşan su nedeniyle mahsur kaldı; ekipler ulaşamayınca ambulans helikopter istendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatalca'da yükselen sular ekip müdahalesini engelledi: ayağı kırılan kadın için helikopter beklendi

Çatalca'da yükselen sular ekip müdahalesini engelledi

Çatalca Karamandere Mahallesi'nde yaşayan genç bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle ayağını kırdı. Şiddetli yağışın etkili olduğu saatlerde hastaneye gitmeye çalışırken, çevredeki derelerin taşması sonucu sokakta mahsur kaldı.

olayın gelişimi:

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak suların yükselmesi ve yolların suyla kapanması nedeniyle ekiplerin olay yerine karadan ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

müdahale ve ulaşım zorluğu:

Bölgedeki ulaşım sorunları nedeniyle kadının hastaneye sevk edilmesi için ambulans helikopter talep edildi; helikopter beklendiği öğrenildi.

Çatalca’da ayağı kırılan bir kadın sokakta mahsur kaldı

Çatalca’da ayağı kırılan bir kadın sokakta mahsur kaldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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