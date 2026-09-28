Çatı alev aldı, mahalle sokağa döküldü: itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü

Bolu'da, Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak adresinde bulunan 3 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Çatının kısa sürede alevlere teslim olduğunu gören çevredeki vatandaşlar panik yaşadı ve sokağa döküldü.

yangının seyri:

Edinilen bilgiye göre yangının çıkış nedeni olarak elektrik kaynaklı bir arıza gösterildi. Çatıda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çatının büyük bölümünü sardı; olay yerine yapılan ilk müdahalede yangının çatı katında yoğunlaştığı bildirildi.

müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarını tamamladı. Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı mahalle sakinlerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ve ambulansta ilk tedavileri yapıldı.

Olayın ardından ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının büyümesinin ve bitişik yapıların hasar görmesinin önüne geçildi. Yetkililer, benzer elektrik kaynaklı olayların önlenmesi için bakım ve kontrollerin önemine dikkat çekti.

BOLU'DA 3 KATLI BİR EVİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. ALEVLERE TESLİM OLAN ÇATIYI GÖREN MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLÜRKEN, YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.