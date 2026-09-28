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Konak'ta güvenlik kamerasına yansıyan köpek istismarı

İzmir Konak'ta bir kişinin terrier cinsi köpeğe tekme atıp tasmayla sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler hayvan refahı endişesi uyandırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konak'ta güvenlik kamerasına yansıyan köpek istismarı

olay:

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde bir kişinin sahibi olduğu terrier cinsi köpeğe yönelik şiddet anları, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yolda yürüyen şahsın henüz bilinmeyen bir sebeple köpeğe tekme attığı ve tekmenin etkisiyle köpeğin savrulduğu görülüyor. Köpek, sahibinin peşinden gitmek istemeyerek direnirken, adam boynundaki tasmayla hayvanı zorla sürükleyerek yoluna devam ediyor.

görüntüde dikkat çekenler:

Kayıttaki kısa süreli sahneler, köpeğin korku ve direnişini açıkça gösteriyor. Olayın başlangıç nedeni görüntülerde net olmadığı için yapılan davranışın ağır ve gereksiz olduğu izlenimi öne çıkıyor. Güvenlik kamerası kayıtları, olayın belgelenmesi açısından belirleyici nitelikte.

olası sonuçlar ve yapılması gerekenler:

Bu tür görüntüler hayvan refahı ve koruma açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Olayın ortaya çıkardığı şiddet izleri, yetkililer ve ilgili kuruluşların değerlendirmesine konu olabilecek deliller sunuyor; benzer durumların önlenmesi için uygun mercilere bildirim yapılması önem taşıyor.

İzmir&#039;de sahibinden köpeğe acımasız tekme

İzmir'de sahibinden köpeğe acımasız tekme

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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