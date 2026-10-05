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Çatıda arıza müdahalesi sırasında 28 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Orhangazi'de Döktaş Dökümcülük fabrikasında elektrik arızası için çatıya çıkan 28 yaşındaki işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çatıda arıza müdahalesi sırasında 28 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

olay yerinde yaşananlar:

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana gelen kazada, elektrik bakım bölümünde çalışan Yıldıray Denizci (28) çatıda arıza müdahalesi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Kaza sonrası ağır yaralanan Denizci için olay yerine ambulans sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Olayın gerçekleştiği çalışma alanı ve düşüşün şartları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

tedavi süreci ve yoğun bakım:

İlk olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Denizci, ardından daha ileri müdahale için Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Genç işçi, yoğun bakımda yürütülen tedaviye rağmen yaşamını kaybetti.

cenaze bilgileri:

Denizci için bugün ikindi vakti Yeniköy’de kılınacak cenaze namazının ardından tören düzenlenecek ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE BİR FABRİKADA ELEKTRİKÇİ OLARAK ÇALIŞAN GENÇ BİR İŞÇİ ELEKTRİK...

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE BİR FABRİKADA ELEKTRİKÇİ OLARAK ÇALIŞAN GENÇ BİR İŞÇİ ELEKTRİK ARIZASI İÇİN ÇIKTIĞI ÇATIDAN YAKLAŞIK 4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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