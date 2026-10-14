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Çatıdaki dikkatsizlik cep telefonu kamerasında

Elazığ İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'nde bir kişi çatıda hiçbir önlem almadan gezindi; tehlikeli anlar çevredekilerce cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:03

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatıdaki dikkatsizlik cep telefonu kamerasında

Çatıdaki dikkatsizlik cep telefonu kamerasında

Elazığ'da bir binanın çatısına çıkan şahsın tehlikeli hareketleri, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki bir binada yaşandı.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde şahsın çatı üzerinde yürüdüğü, kiremitleri incelediği ve hiçbir önlem almadan hareket ettiği görülüyor. Videoyu çekenler, anları cep telefonu kamerasına kaydetti; kişi herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmıyor.

riskler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Çatı gibi yüksek ve kırılgan yüzeylerde çalışmak ciddi düşme ve yaralanma riski taşır. Bu tür görüntüler, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Olayla ilgili resmi bir müdahale ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen video, sorumluluk sahibi davranış ve gerekli önlemlerin alınmasının ne kadar hayati olduğunu hatırlatıyor.

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHSIN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA GEZİNMESİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN...

ELAZIĞ’DA BİR ŞAHSIN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA GEZİNMESİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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