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Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu

İzmit’te alacak meselesi yüzünden pide kuyrukunda çıkan olayda tutuklu sanık Ferdi K. arkadaşını vurmakla suçlanıyor; müşteki pusu kurulduğunu, sanık korktuğunu iddia etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu

Pide kuyruğunda ateş: müşteki pusu iddiası, sanık korktuğunu savundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 27 Şubat günü iftar saatinde bir fırın önünde meydana gelen olayda, pide sırası bekleyen İsmail Yılmaz tabancayla yaralandı. Olayın ardından tutuklanan sanık Ferdi K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraflar ve tanıklar ifadelerini verdi.

Olayın gelişimi:

Savcılık iddianamesine göre, Yeşilova Mahallesi’ndeki fırının önünde pide almak için bekleyen İsmail Yılmaz, sanık Ferdi K. tarafından açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı ve Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Sanık olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tarafların savunmaları:

Sanık Ferdi K., mahkemede Yılmaz ile uzun yıllara dayanan arkadaşlık ve inşaat ortaklığı ilişkisini anlattı. Ferdi K. ortak projelerden alacaklı olduğunu, bazı projelerden dışlandığını ve para kazancının engellendiğini öne sürdü. Daha önce yaptığı şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Sanık, olay günü fırında Yılmaz’ın kendisine doğru koştuğunu ve elini beline doğru attığını iddia ederek, ruhsatsız silah taşıdığını bildiği için panikle kendini korumak amacıyla ruhsatsız tabancasından yere doğru iki el ateş ettiğini söyledi. "Amacım onu durdurmaktı, yaralanmasını istemedim" diyerek üzerine atılı suçu kabul etmedi.

Müşteki İsmail Yılmaz ise sanığın kendisine borcu olmadığını, aksine sanığın para kazanması için ihaleye dahil ettiğini anlattı. Yılmaz, fırın kapısına gireceği sırada sanığın fırın dağıtım aracının arkasına saklanıp pusu kurduğunu, başında bere ve yüzünde atkı olduğunu, sanığın "Sana 10 milyon ceza kestim, ceza bu" diye bağırdıktan sonra kendisine 3-4 el ateş ettiğini iddia etti.

Olaydan birkaç gün önce sanığın müştekiyi sorduğu yönündeki iddia tanıklarca doğrulanmadı. Fırın sahibi M.K. tanık olarak verdiği ifadede olayı görmediğini, ancak sanığın sipariş verip pide aldığını teyit etti.

Duruşma ve karar:

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. Yargılama sürecinde taraf beyanları ile tanık ifadeleri değerlendirilmeye devam edecek.

Not: Haberde yer alan ifadeler mahkeme kayıtlarından aktarılmış olup, karar kesinleşmemiştir.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE ALACAK MESELESİ NEDENİYLE PİDE SIRASI BEKLEYEN ARKADAŞINI TABANCAYLA...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE ALACAK MESELESİ NEDENİYLE PİDE SIRASI BEKLEYEN ARKADAŞINI TABANCAYLA YARALAYAN TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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