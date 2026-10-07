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Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua

Başkan Mustafa Kara, din görevlileriyle buluşmada talepleri müftülükle koordine ederek önceliklendirdiklerini ve dualarla hizmeti sürdüreceklerini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua

Erdemli Belediyesi ev sahipliğinde buluşma

Erdemli Belediyesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programda din görevlileri ve aileleri bir araya geldi. Programa Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit katıldı. Toplantıda, belediyenin din görevlilerine dönük hizmetleri, taleplerin karşılanma süreçleri ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar ele alındı.

Belediye ve müftülük koordinasyonu:

Başkan Mustafa Kara, din görevlilerinin toplumun manevi hayatına rehberlik ettiğini belirterek taleplerin karşılanmasında İlçe Müftülüğü ile yakın koordinasyon içinde olduklarını söyledi. Kara, "Camilerimizden ve hocalarımızdan gelen talepler ile okullarımızdan gelen talepleri büyük ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi çalışmanın öncelikli olacağını belirlerken İlçe Müftülüğümüzün görüşünü alıyor, birinci sıradaki ihtiyaçlara öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediyesi olarak her zaman sizlerle bir aradayız, diyen Kara, katılımcılardan hayır dualarını eksik etmemelerini istedi ve "Dua ve desteğinizle Akdeniz’in incisi güzel Erdemlimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Din görevlilerinin fedakârlığına teşekkür:

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit de konuşmasında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan din görevlilerine teşekkür etti. Yiğit, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak sunulan hizmetlerin daim olması temennisinde bulundu ve mesai arkadaşlarına çalışmaları için şükran ifade etti.

Program, hem kurumlar arası işbirliğinin hem de yerel yönetimin din görevlilerinin taleplerine verdiği önemin altını çizdi. Belediye yetkilileri ile müftülüğün koordinasyonuna dayalı önceliklendirme yaklaşımının, cami ve eğitim mekanlarındaki ihtiyaçları sistematik şekilde ele almayı hedeflediği aktarıldı.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTUĞU PROGRAMDA TOPLUMUN...

MERSİN'İN ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, DİN GÖREVLİLERİYLE BULUŞTUĞU PROGRAMDA TOPLUMUN MANEVİ HAYATINA REHBERLİK EDEN DİN GÖREVLİLERİNİN HER ZAMAN YANLARINDA OLDUKLARINI VE TALEPLERİ YERİNE GETİREREK HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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