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Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı

Küçükçekmece Şehit Yılmaz Ertan Sokak'ta dere yatağındaki evin bodrumunu su bastı; yabancı uyruklu kiracılar vatandaşlarca güçlükle kurtarıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı

Dere yatağındaki ev yine sular altında kaldı: bodrumdakiler zorlukla kurtarıldı

Küçükçekmece Şehit Yılmaz Ertan Sokak üzerinde bulunan ve dere yatağına komşu bir evin bodrum katı sabah saatlerinde suyla doldu. Evde bodrumda kalan yabancı uyruklu kişiler, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle güçlükle tahliye edildi. Olayda can kaybı olmadığı bildirildi.

kurtarma ve çalışmalar:

Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan itfaiye ekipleri ile Küçükçekmece Belediyesi ekipleri bölgeye intikal ederek tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, suyun çekilmesinin ardından bodrum katlarda oluşan yoğun maddi hasarın giderilmesi için çalışma yürütüyor. Yetkililer, olay yerinde inceleme yapıldığını ve ilave tedbirlerin değerlendirildiğini aktardı.

mahalleli uyarıyor ve geçmiş çalışmaların değerlendirilmesi:

Mahalle sakinleri, aynı bölgede bodrum su baskınlarının sık yaşandığını; bazı bodrumların tedbir amaçlı kiralanmadığını söyledi. Bir vatandaş, "Evimiz dere yatağında bulunduğu için sel de etkileniyoruz. Dere taşkınları yaşıyoruz. Islah çalışması yapıldı ama neden hala taşmakta. Daha iyi tedbirler alınması gerektiğini düşüyoruz" diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Başka bir komşu ise olayı anlatırken, "Yabancı uyruklular kalıyordu. Onları kurtardık. İtfaiyeyi çağırdık. Şükür ölü falan yok. Tam derenin yanında olduğu için su bastı orayı" ifadelerini kullandı. Mahalleliler, ıslah çalışmalarının etkinliğinin gözden geçirilmesini ve kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DERE YATAĞINDAKİ EVİN BODRUM KATINI SU BASTI. YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE DERE YATAĞINDAKİ EVİN BODRUM KATINI SU BASTI. YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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