Sakarya'da silah ve kaçak tütün baskını: 6 kişi gözaltında

Sakarya'da "Sokaklar Güvende" operasyonu sonucu çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Akyazı ve Erenler ilçelerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda şüpheli adreslerde aramalar yapıldı ve çok sayıda suç unsuruna rastlandı.

operasyonun yürütülmesi ve kapsamı:

Operasyonlara Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan incelemelerde hem ruhsatsız silahlar hem de kaçak ve uyuşturucu nitelikli maddeler bulundu.

ele geçirilen malzemeler ve suç unsurları:

Aramalarda 7 ruhsatsız otomatik tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, farklı çaplarda çok sayıda fişek, 15 kurusıkı kartuşu ve bir bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler arasında 1,20 gram esrar, 0,60 gram metamfetamin ve 0,18 gram kokain tespit edildi.

Ayrıca aramalarda 143 elektronik sigara, 531 paket kaçak sigara ile 677 paket yeni nesil ısıtmalı elektronik sigara tütünü bulundu. Ele geçirilen ürünler ve deliller incelemeye alındı.

Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma ve soruşturmanın sınırları çerçevesinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

SAKARYA'DA "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONLARI KAPSAMINDA 2 İLÇEDE DÜZENLENEN DÜZENLENEN 2 AYRI OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.