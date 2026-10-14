Esenyurt'ta sağanak alt geçidini suyla doldurdu, araçlar mahsur kaldı

Esenyurt'ta alt geçidi su bastı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Zafer Mahallesi'ndeki alt geçidi suyla doldurdu. Çok sayıda araç biriken su nedeniyle ilerleyemeyip mahsur kaldı.
sürücülerin müdahalesi:
Sürücüler araçlarında beklemek zorunda kaldı; bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla araçları kurtarmaya çalıştı. Biriken su nedeniyle yol trafiğinde aksama oldu.
belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları:
Esenyurt Belediyesi ekipleri, alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Esenyurt’ta alt geçidi su bastı, araçlar mahsur kaldı
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