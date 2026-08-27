Antoine Makoumbou Sampdoria'ya kiralandı: bonservis opsiyonu yer aldı

transferin detayları:

Samsunspor, Antoine Makoumbou’nun 2026-27 sezonu sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Sampdoria’ya kiralandığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi; bu madde kullanılırsa oyuncunun bonservisi İtalyan ekibe geçecek.

oyuncu profili ve sözleşme:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı forması da giyen Makoumbou, kiralık dönem boyunca Sampdoria formasıyla sahaya çıkacak. Sözleşmede yer alan satın alma opsiyonu transferin nihai yönünü belirleyecek ana unsur olarak öne çıkıyor.

2026-27 sezonu sonuna kadar sürecek bu düzenleme, hem oyuncunun adaptasyon sürecini hem de kulüplerin uzun vadeli planlamasını doğrudan etkileyebilir.

samsunspor'un açıklaması ve sonraki adımlar:

Samsunspor, resmi açıklamada Makoumbou’ya yeni takımında başarılar diledi. Kulüp, transferin kulübün sportif hedefleri ve oyuncunun kariyer planlaması doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Taraflar arasında yapılan kiralama süreci tamamlandıktan sonra satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı, sezon içindeki performans ve değerlendirmelere göre netlik kazanacak.

ANTOİNE MAKOUMBOU